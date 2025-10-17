GESOP
78112 FOURQUEUX
France
Particulièrement orienté vers les produits de protection contre l’incendie dites « High Tech », Gesop propose les gammes de produits innovants telles que :
- Les écrans fixes /mobiles de cantonnement de fumée avec différents configurations d’installation possible : Rectangulaire, Polygonale, Circulaire conformément à IT246 – DAS NFS 61937-1 et EN 12101-1
- Les rideaux souples de compartimentage coupe-feu, rideaux métalliques feu avec et sans irrigation.
- Les rideaux pare-fumée permettant l’évacuation simultanée d'un grand nombre de personnes en cas de sinistre.
- Les rideaux anti-déflagration, résistant aux éclats et aux explosions selon la norme CE
Gesop est également fournisseur et fabricant portes battantes CF, portes coulissantes CF, trappes CF ; portes iso phoniques CF ; portes vitrées CF ; portes monumentales CF ; portes anti-souffles CF ; portes tunnels CF ; portes étanches CF conformément à la DAS NFS 61937-1 et -2
Portes battantes Monumentales Isophonique , 2 vantaux Battante 2 vantaux B212 S3
Gesop est fier de participer à la mise en conformité des portes monumentales à la fois isophoniques et coupe-feu d’un grand site prestigieux comme Le Grand Palais à Paris, un site classé monument historique,...
Rideau souple de cantonnement pour les géométries courbes « Smokeshield-C »
Concept de cantonnement en courbe, en demi-cercle ou en cercle ne nécessite ni poteau, ni coulisse intermédiaire! Classification EN12101-1 - PV DAS NFS 61937-1
Compartimentage des parkings, rideau souple E60
Rideau souple de compartimentage, avec ou sans dispositif de franchissement, pare-flammes 1h00, E60. PV feu réalisé par EFECTIS France. PV DAS NF S 61 937-1 et -4
Rideau souple de compartimentage “Horizontal” des trémies d’atrium et verrières FIBERSHIELD-HC
Nouvelle génération des fermetures de compartimentage de parking innovante, selon norme NFS 61 937-1 et - 4 Suivant arrêté du 09 mai 2006, parution Journal officiel du 08 juillet 2006 concernant...
Fibershield S / Fibershield-SW « Trémie Protect »
Classification EW60 et E120 N° PV: EFECTIS N° 12 - G – 021 NFS 61937-1 en cours
Rideau métallique / acier RF60 de compartimentage PF/CF 60 – E/EI60 - Sans irrigation
Résistance au feu : PF/CF 60 – E/EI60 sans irrigation PV feu : CTICM 02-U-155 PV DAS : LCPP N° 192/09 - NFS 61937- 4
Rideau métallique / acier RF120 de compartimentage PF/CF 120 – E/EI120 - Sans irrigation
Résistance au feu : PF/CF 120 – E/EI 120 sans irrigation PV feu : EFECTIS – R0282 PV DAS : en cours
Rideau OMNICOMPACT ou Porte sectionelle
Résistance au feu : PF/CF – E/EI 30 / 60 / 120 - Sans irrigation PV feu : PV N° RS11-029 – CSTB PV DAS DAS NF S 61937-4
Battante 2 vantaux B212 Coupe-Feu & Pare-Flamme 2 heures – E / EI 120
Feu : Coupe-Feu & Pare-Flammes 2 heures – E / EI 120 Procès verbal du CTICM N° 98 A 064. PV DAS : N° SA 06 01 34 conforme à la norme NFS 61937-1 et -2
Coulissante 1 vantail C112G - Coupe-Feu & Pare-Flamme 2 heures – EI / E 120
PV feu : Feu : Coupe-Feu & Pare-Flamme 2 heures – EI / E 120 N° PV : Procès verbal du CTICM N° 00 A 294. PV DAS : Procès verbal d’essai du CNPP N° SA 06 01 17 rail incliné /...
Les tags associés
- Protection incendie
- Afficher plus