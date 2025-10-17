Pour obtenir une information de la part de la marque « GESOP », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Particulièrement orienté vers les produits de protection contre l’incendie dites « High Tech », Gesop propose les gammes de produits innovants telles que :

Les écrans fixes /mobiles de cantonnement de fumée avec différents configurations d’installation possible : Rectangulaire, Polygonale, Circulaire conformément à IT246 – DAS NFS 61937-1 et EN 12101-1

Les rideaux souples de compartimentage coupe-feu, rideaux métalliques feu avec et sans irrigation.

Les rideaux pare-fumée permettant l’évacuation simultanée d'un grand nombre de personnes en cas de sinistre.

Les rideaux anti-déflagration, résistant aux éclats et aux explosions selon la norme CE

Gesop est également fournisseur et fabricant portes battantes CF, portes coulissantes CF, trappes CF ; portes iso phoniques CF ; portes vitrées CF ; portes monumentales CF ; portes anti-souffles CF ; portes tunnels CF ; portes étanches CF conformément à la DAS NFS 61937-1 et -2