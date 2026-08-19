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FINSTRAL - Batiweb

FINSTRAL

1 rue de krebsbach
68230 WIHR-AU-VAL
France
Site web de la marque

Finstral est une entreprise familiale spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de fenêtres, de portes d’entrée et de parois vitrées sur mesure. Fondée en 1969 dans le Tyrol du Sud, elle maîtrise l’ensemble du processus de production, du développement des profilés à la fabrication des vitrages isolants et à la pose des menuiseries.

Les solutions proposées par Finstral s’adressent aux projets de construction neuve, de rénovation et de réhabilitation. L’entreprise développe une large gamme de fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes, portes accordéon, façades vitrées et cloisons intérieures, avec de nombreuses possibilités de personnalisation.

Les menuiseries Finstral associent un noyau en PVC isolant à différents matériaux et finitions, notamment l’aluminium, le bois et le verre. Cette conception modulaire permet d’adapter l’esthétique intérieure et extérieure des produits aux caractéristiques architecturales de chaque bâtiment.

Présente dans plusieurs pays européens, Finstral dispose de ses propres sites de production et s’appuie sur un réseau de partenaires distributeurs. Ses solutions sont conçues pour répondre aux besoins d’isolation thermique et acoustique, de sécurité, de confort d’utilisation, de durabilité et d’apport de lumière naturelle.

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