FINSTRAL : vivre les fenêtres d’une nouvelle manière.

Pourquoi nos fenêtres sont-elles si particulières ? Parce que FINSTRAL sait tout faire et fait tout. Parce que nous sommes convaincus qu'un produit ne peut être amélioré que par celui qui l'a conçu de A à Z et que cette conviction guide notre réflexion et nos actions depuis 50 ans.

Chez nous, vous êtes toujours en de bonnes mains : du développement des profils à la pose, en passant par la production dans nos propres sites. Nous sommes ainsi en mesure de proposer des solutions individualisées et une liberté de conception maximale, pour toutes nos fenêtres, portes et vérandas. Un seul point sur lequel nous ne transigeons pas : notre noyau PVC de qualité, parfaitement isolant.

14 sites de production, 25 studios, 1 400 collaborateurs, notre propre production de profils et de vitrages isolants : nous pouvons par conséquent toujours garantir une qualité supérieure et une livraison fiable.

Toujours en de bonnes mains : FINSTRAL fait tout, de la fabrication des fenêtres à la pose, nous fabriquons nous-mêmes le plus de composants possible.

Toujours l'innovation : Avec le développement de nouveaux produits et types de pose, FINSTRAL est l'un des moteurs de l'innovation sur le marché.

Toujours la certification : La qualité de nos produits est contrôlée en permanence par un organisme indépendant. Cela fait de nous le fabricant de fenêtres le plus certifié d’Europe.

Le savoir-faire de FINSTRAL :