FINSTRAL
68230 WIHR-AU-VAL
France
Finstral est une entreprise familiale spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de fenêtres, de portes d’entrée et de parois vitrées sur mesure. Fondée en 1969 dans le Tyrol du Sud, elle maîtrise l’ensemble du processus de production, du développement des profilés à la fabrication des vitrages isolants et à la pose des menuiseries.
Les solutions proposées par Finstral s’adressent aux projets de construction neuve, de rénovation et de réhabilitation. L’entreprise développe une large gamme de fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes, portes accordéon, façades vitrées et cloisons intérieures, avec de nombreuses possibilités de personnalisation.
Les menuiseries Finstral associent un noyau en PVC isolant à différents matériaux et finitions, notamment l’aluminium, le bois et le verre. Cette conception modulaire permet d’adapter l’esthétique intérieure et extérieure des produits aux caractéristiques architecturales de chaque bâtiment.
Présente dans plusieurs pays européens, Finstral dispose de ses propres sites de production et s’appuie sur un réseau de partenaires distributeurs. Ses solutions sont conçues pour répondre aux besoins d’isolation thermique et acoustique, de sécurité, de confort d’utilisation, de durabilité et d’apport de lumière naturelle.
Nova-line Plus, ouvrant caché pour la fenêtre aluminium FIN-Project
Le nouvel ouvrant caché Nova-line Plus, avec son verre extérieur à bords décalés offre un aspect des plus moderne. Le bord émaillé du verre cache entièrement le système de collage du vitrage pour laisser...
Portes PVC traditionnelle, série Exclusiv
Les portes traditionnelles PVC FINSTRAL, sont composées d’un dormant de 72 mm et d’un cadre ouvrant permettant l’assemblage de traverses, panneaux et vitrages. Selon modèle, panneaux et types de vitrage,...
FIN-Project, la fenêtre aluminium nouvelle génération
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FIN-Project Cristal, La fenêtre tout en verre
La fenêtre Cristal présente un design exceptionnel avec une surface intégralement vitrée à l’intérieur comme à l’extérieur (ouvrant dissimulé derrière le vitrage). Mixte d’a luminium, verre et PVC, elle...
Fenêtre Top 72 Classic-line à joint central
Fenêtre de 72 mn répondant en standard aux principales demandes du marché et apportant de forts éléments de différenciation. La finition de surface exclusive Finstral donne un impact unique à votre...
Fenêtre Top 72 Slim-line
Impossible de faire plus fin : Les lignes d'une exceptionnelle finesse offrent un aspect très attrayant. Le vitrage isolant, au choix en double ou en triple vitrage, reste le garant d'une bonne isolation...
Fenêtre PVC Top 90 Twin-line avec store vénitien intégré
Un store vénitien intégré dans un ouvrant couplé à la fenêtre, à l’abri des intempéries protège de la lumière, les profilés...
Fenêtre PVC Top 90 Nova-line à ouvrant caché
Fenêtre PVC de 90 mn pour la meilleure isolation thermique : Uw 0,78 W /m²K Ouvrant caché : clair de lumière amélioré et aspect résolument moderne Capotage aluminium : vaste choix de teintes et de finition...
Nouvelle porte aluminium Ceramica
Panneau en céramique spéciale pour porte monobloc en aluminium Ceramica. Par son relief et ses effets visuels, le panneau offre un potentiel particulièrement intéressant en matière de design. Très résistante...
Nouvelle porte aluminium Vetro
Entièrement vitré et émaillé, cette porte aluminium à panneau monobloc moderne et innovante pose de nouveaux jalons dans le développement des produits FINSTRAL. La production en propre des verres trempés...
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