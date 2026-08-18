Passerelle aluminium
Les PASSERELLES ALUMINIUM 620 de 3 à 9 m de long sont autoportantes, réversibles, juxtaposables en passage ou plancher de sécurité pour les accès grande hauteur est équipé...
Thématique du 8 juillet au 21 juillet
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Cofra'VIT vous permet de coffrer votre chainage ou linteau en plus ou moins une heure, une personne seule, remplace le coffrage traditionnel (pas de trous dans les murs / pas de serre-joints / pas...
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Le Dokadek 20 permet de réaliser un coffrage avec plus de simplicité tout en réduisant la pénibilité. Ce système manuportable sans poutrelles se compose d'un...
Pour sécuriser les lieux de passage où des travaux avec tranchées sont effectués, Wattelez propose cette année une plaque de franchissement de tranchées en remplacement...
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