Leader français dans la fabrication et la commercialisation de solutions d’accès et de travail en hauteur, TUBESCA-COMABI propose à la fois des solutions d’accès standard (type échelles, marchepieds, plates-formes individuelles de travail et garde-corps définitifs et temporaires), d’accès spécifiques chantiers (échafaudages roulant et fixe) et de maintenance industrielle et aéronautique (docks de maintenance).

En 2016, TUBESCA-COMABI est intégré au groupe Frénéhard et Michaux qui devient le premier acteur français de la sécurité des accès et du travail en hauteur. L’entreprise s’appuie sur un réseau de distributeurs très dense mais propose également un canal de vente direct à des professionnels du BTP/ gros œuvre ou des loueurs. 100 % de ses produits et solutions est conçu et fabriqué en France dans 2 sites industriels et certifiés par des organismes nationaux et européens.