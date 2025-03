Depuis plus de 30 ans, Doka France s’investit chaque jour dans le secteur de la construction pour apporter conseils, solutions et expertises en terme de coffrage et d’étaiement.

Nous nous concentrons non seulement sur les produits mais aussi sur les processus de construction. Comment nos clients peuvent-ils obtenir plus avec moins de dépenses ? Quels détails peuvent être optimisés ? Quelle solution permet une réduction des coûts ? Ce sont des pensées qui nous reviennent constamment en collaboration avec nos clients, afin que nous puissions vous aider à surmonter vos défis sur le chantier.



Doka France, c’est plus de 150 collaborateurs répartis dans 4 agences avec chacune un entrepôt à Paris, Nantes, Lyon et Marseille, en plus d’un bureau commercial à Toulouse.



Au niveau groupe, c’est plus de 7 300 collaborateurs et collaboratrices répartis aux quatre coins du monde, plus de 160 bureaux commerciaux et centres logistiques dans plus de 60 pays. De nationalité autrichienne, Doka est une des marque leader sur la scène internationale dans le développement, la fabrication, la distribution et la location de coffrages innovants et de haute qualité. Le groupe Doka dispose d’un réseau extrêmement performant pour fournir aux entreprises de construction des équipements et supports techniques avec réactivité et professionnalisme.



Savez-vous que Doka est une histoire de famille de plus de 150 ans ? Dans le monde entier, nos clients bénéficient des valeurs qui en résultent : la fiabilité, l’expérience et la loyauté.

Ces qualités constituent nos fondations pour le développement et la commercialisation de solutions de coffrage. Depuis les premières études jusqu’à la mise en œuvre sur le chantier, nous aidons nos clients à bâtir encore plus efficacement et rapidement, le tout en sécurité. N’hésitez pas à nous prendre au mot !



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.doka.fr