Plafond et faux-plafond

Plafonds bois : SHILUVIT LINE
Donnez de la chaleur à vos projets avec le Shiluvit Line :Résille directionnelle réalisée en bois massif, possibilité de varier les entre axes et la hauteur des lames. Chaque panneau est démontable. Les...
Thématique du 20 juin au 4 juillet
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THERMATEX® Varioline Motif est un panneau acoustique très absorbant revêtu d‘un voile. Outre qu‘il répond aux exigences de la classe A en matière d‘absorption...
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