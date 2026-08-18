Plafonds et plafonds suspendus

Plafonds bois : SHILUVIT LINE
Donnez de la chaleur à vos projets avec le Shiluvit Line :Résille directionnelle réalisée en bois massif, possibilité de varier les entre axes et la hauteur des lames. Chaque panneau est démontable. Les...
Thématique du 18 septembre au 2 octobre
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Plaque de plâtre à bords amincis, à âme renforcée de fibres de verre et de vermiculite. Utilisation : Tous systèmes constructifs devant répondre...
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Baffle acoustique, composé d'un panneau de laine de roche de 50 mm d'épaisseur, sans cadre et doté de bords Ac peints. Il peut être suspendu à l’aide d’un...
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