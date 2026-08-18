Plafonds bois : LAWAPAN
Pose sur ossature T de 24 Standard, les dalles bois sont semi-encastrées et totalement démontables par le dessous, permettant un accès très facile au plénum. La modularité est marquée par un joint creux...
Thématique du 2 octobre au 16 octobre
Pose sur ossature T de 24 Standard, les dalles bois sont semi-encastrées et totalement démontables par le dessous, permettant un accès très facile au plénum. La modularité est marquée par un joint creux...
Concept de cantonnement en courbe, en demi-cercle ou en cercle ne nécessite ni poteau, ni coulisse intermédiaire! Classification EN12101-1 - PV DAS NFS 61937-1
HIMACS est idéal pour les zones très fréquentées : il est durable et fonctionnel, mais également esthétique et capable des plus beaux designs. DES...
Collection LES TECHNOLOGIQUES - Une ambiance urbaine, une décoration résolument urbaine pour une ambiance universelle et conviviale : l’enduit décoratif BÉTON MURAL personnalise...
Saniclips est la marque du groupe QOVANS dans l'aménagement des espaces sanitaires. Les cabines Epure ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences des ERP. ➜ Du stratifiés compact pour la...
Les verrières modulaires VELUX permettent de larges entrées de lumière naturelle dans le bâtiment, tertiaire ou résidentiel. Elles sont dotées de cadres profilés...
Aquanext Split Flex associe une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude disponible en 3 capacités: 150, 200 ou 270 litres, s’adapte à toutes les configurations d’installation...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.