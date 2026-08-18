Thématique du 17 mars
au 31 mars
PMR
À l’heure où l’on parle beaucoup de « responsabilité sociétale des entreprises », s’il y a un domaine dans lequel ces dernières s’illustrent, c’est bien celui de la personne handicapée. Parmi les personnes à mobilité réduite, nombre d’entre-elles se déplacent accompagnées. Les adaptations faites pour les personnes handicapées profitent à tout le monde, elles sont propices à l’autonomie des personnes à mobilité réduite et augmentent le confort des personnes valides.
Découvrez sans plus attendre, notre sélection de produits dans l’univers des produits pour personnes à mobilité réduite.
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