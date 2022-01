Le seuil Universel constitue une solution simple et efficace pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite comme la réglementation l'exige dans de nombreuses situations aujourd'hui.



Sa géométrie a été étudiée pour répondre aux exigences réglementaires et autoriser le franchissement des seuils de portes et l'accès aux terrasses. La fonction garde d'eau du seuil est préservée et sa mise en œuvre ne diffère pas d'une pose habituelle.