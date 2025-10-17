Pour obtenir une information de la part de la marque « Oleolift », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 1973, Oleolift produit, installe, assure le SAV, la maintenance, la modernisation, la mise en conformité d'ascenseurs, monte-charge et élévateurs sur Paris et toute l'Ile de France.

Pour ce faire, Oleolift prend la mesure exacte de vos espaces et vous propose, en fonction des normes et de votre cahier des charges une large gamme d'appareils pour répondre à toutes vos demandes et projets spécifiques. OLEOLIFT dispose de ses propres techniciens, de son atelier, magasin de pièces détachées et d'un bureau d'étude équipé de moyens à la pointe de la technologie.

Le savoir-faire Oleolift :