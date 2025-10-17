ConnexionS'abonner
Oleolift

56 boulevard Courcerin
77183 CROISSY BEAUBOURG
France
Depuis 1973, Oleolift produit, installe, assure le SAV, la maintenance, la modernisation, la mise en conformité d'ascenseurs, monte-charge et élévateurs sur Paris et toute l'Ile de France.

Pour ce faire, Oleolift prend la mesure exacte de vos espaces et vous propose, en fonction des normes et de votre cahier des charges une large gamme d'appareils pour répondre à toutes vos demandes et projets spécifiques. OLEOLIFT dispose de ses propres techniciens, de son atelier, magasin de pièces détachées et d'un bureau d'étude équipé de moyens à la pointe de la technologie.

Le savoir-faire Oleolift :

  • Monte-Voitures
  • Plateforme élévatrice Handicapé pour lieux publics
  • Monte Charge A Trappe Embarquée
  • Ascenseur Hydraulique Personnes mobilité réduite
  • Ascenseur VMotion 8 personnes
  • Ascenseur VMotion 2 à 6 personnes
  • Monte Charge Avec Porte Rabattante
  • MONTE CHARGE AVEC PORTE GUILLOTINE
  • Ascenseur Monte Voitures
  • Plaque tournante
     

 

Plaque tournante

Oléolift réalise la fabrication, l'installation et la maintenance sur mesure de Plaque Tournante sur toute l'Ile de France. La plaque tournante est constituée : - D'un axe central fixe par chevillage...

