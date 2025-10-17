Oleolift
77183 CROISSY BEAUBOURG
France
Depuis 1973, Oleolift produit, installe, assure le SAV, la maintenance, la modernisation, la mise en conformité d'ascenseurs, monte-charge et élévateurs sur Paris et toute l'Ile de France.
Pour ce faire, Oleolift prend la mesure exacte de vos espaces et vous propose, en fonction des normes et de votre cahier des charges une large gamme d'appareils pour répondre à toutes vos demandes et projets spécifiques. OLEOLIFT dispose de ses propres techniciens, de son atelier, magasin de pièces détachées et d'un bureau d'étude équipé de moyens à la pointe de la technologie.
Le savoir-faire Oleolift :
- Monte-Voitures
- Plateforme élévatrice Handicapé pour lieux publics
- Monte Charge A Trappe Embarquée
- Ascenseur Hydraulique Personnes mobilité réduite
- Ascenseur VMotion 8 personnes
- Ascenseur VMotion 2 à 6 personnes
- Monte Charge Avec Porte Rabattante
- MONTE CHARGE AVEC PORTE GUILLOTINE
- Ascenseur Monte Voitures
- Plaque tournante
Monte-Voitures
Les monte voitures assurent le transport vertical des véhicules avec leurs conducteurs. Ils sont normalisés Classe IV pour le transport de voitures accompagnées. Spécificités...
Monte Charge A Trappe Embarquée
Oléolift réalise la fabrication, l'installation et la maintenance sur mesure de Monte Charge à trappe embarquée sur toute l'Ile de France. Attention, ce monte charge est interdit au transport de personnes....
Plateforme élévatrice Handicapé pour lieux publics
La plate-forme élévatrice pour handicapés Oléolift permet de surmonter 3 ou 4 marches en toute sécurité sans bloquer l’escalier. Elle est conçue...
Plaque tournante
Oléolift réalise la fabrication, l'installation et la maintenance sur mesure de Plaque Tournante sur toute l'Ile de France. La plaque tournante est constituée : - D'un axe central fixe par chevillage...
Ascenseur Monte Voitures
Oléolift réalise la fabrication, l'installation et la maintenance sur mesure d'ascenseurs monte voitures sur toute l'Ile de France. Les monte voitures permettent le transport vertical des véhicules avec...
MONTE CHARGE AVEC PORTE GUILLOTINE
Oléolift réalise la fabrication, l'installation et la maintenance sur mesure de Monte Charge sur toute l'Ile de France. Idéal monte-chariots, monte-palettes et monte-poubelles. Monte-charge avec porte...
Monte Charge Avec Porte Rabattante
Oléolift réalise la fabrication, l'installation et la maintenance sur mesure de Monte Charge sur toute l'Ile de France. Monte-charge avec porte battante ras du sol Charge utile de 50 à 300 Kg
Ascenseur VMotion 2 à 6 personnes
Oléolift réalise la fabrication, l'installation et la maintenance sur mesure d'ascenseur privatif sur toute l'Ile de France. L'ascenseur VMotion sans local machine d'une capacité de 2 à 6 personnes bénéficie...
Ascenseur VMotion 8 personnes
Oléolift réalise la fabrication, l'installation et la maintenance sur mesure d'ascenseur sur toute l'Ile de France. L'ascenseur sans local machine vmotion intègre toutes les parties mécaniques et électriques...
Ascenseur Hydraulique Personnes mobilité réduite
Grace à ses dimensions réduites cet ascenseur hydraulique permettra de s'adapter facilement à votre projet tout en respectant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite suivant la norme EN 81-70....
Les tags associés
- Ascenseur
- Ascenseur handicape
- Pmr
- Afficher plus