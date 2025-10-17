EURODOCK
EURODOCK : équipement et sécurité de quai.
Présent dans toute l'Europe, EURODOCK c'est avant tout la flexibilité, la rapidité et des produits sur mesure.
Notre équipe est à votre service pour répondre à vos attentes.
Le savoir-faire d’EURODOCK:
- Rampes de Chargement : La diversité de la gamme EURODOCK permet de répondre à toutes les exigences du transbordement actuel. A lèvre télescopique ou basculante, standard ou sur mesure, nos rampes de chargement s'adaptent à vos besoins.
- Sas d'Étanchéité : Recommandé pour des camions de gabarits différents, le ED200 est le sas de référence des plates-formes logistiques dans ses dimensions standard (3400 × 3450 mm).
- Sécurité de Quai : Standard ou sur mesure, la gamme de butoirs caoutchouc permet de couvrir l'ensemble de vos attentes.
- Ponts et Passerelles : Pour des transbordements de charges de 4 tonnes maximum, de manipulation aisée grâce à son faible poids, le rapport qualité / prix / souplesse des ponts fixes EURODOCK type ED-CR est idéal pour créer un poste de chargement sur votre quai béton existant.
- Table Élévatrice : Généralement encastrées dans le sol, les tables élévatrices EURODOCK type ED-MT permettent le transfert de vos marchandises depuis la cour vers tous types de véhicules ou depuis un quai vers la cour routière.
- Nouvelle gamme de produits destinée aux Personnes à Mobilité Réduite : Pour un monde accessible à tous, EURODOCK à crée une gamme spécifique d'élévateurs de personnes permettant d'équiper tous types de locaux dont l'accessibilité est parfois difficile pour les Personnes à Mobilité Réduite.
- Accessoires : Adaptable à tous les modèles de niveleurs mécaniques, le kit de conversion est la solution idéale pour la mise en conformité de vos appareils. Il est aussi le kit de maintenance parfait pour votre parc de niveleurs hydrauliques existant.
ÉLÉVATION VERTICALE AVEC CABINE - EDPC
L'ascenseur privatif EURODOCK ÉLÉVATION est conçu pour répondre aux contraintes de mobilité verticale, en intérieur comme en extérieur, pour une utilisation privée ou publique. Il peut s'intégrer à votre...
ÉLÉVATEUR VERTICAL DEMI-CABINE - EDPH-EDPV
Un élévateur pour franchir les différences de niveau chez le particulier ou dans les lieux accueillant du public. Avec son design attractif et fonctionnel, il n'y a plus d'obstacles qui limitent la vision...
ÉLÉVATEUR VERTICAL DEMI-CABINE - EDPI
Un élévateur vertical de petite course, pour une installation intérieure ou extérieure. Sa structure est en Inox et le reste des pièces en acier galvanisé à chaud, assurant ainsi une protection contre...
ÉLÉVATION INCLINÉE MONTE–ESCALIER - EDPIR-EDPIF
MONTE-CHARGE HYDRAULIQUE 1 COLONNE - EDMCHA
Adapté au transport de marchandise et/ou de personne, ce modèle peut supporter une charge allant jusqu'à 400 kg et monter jusqu'à 14 m. Équipé d'une cabine sur mesure (2 m² max.) avec plafond, fermée sur...
MONTE-VOITURE HYDRAULIQUE 1 COLONNE - EDMVA
Ce monte-voiture est conçu pour permettre l'élévation de véhicules avec leur passager à bord. Sécurisée par des cellules photo-électriques, la plateforme est guidée par des roues latérales et sa traction...
MONTE-CHARGE HYDRAULIQUE 1 COLONNE - EDMCH/ EDMCHP
L'élévateur à simple colonne est conçu pour des courses allant jusqu'à 14 m. Dimensions de plateau sur mesure. Le plateau s'élève sous l'action d'un vérin hydraulique et peut supporter une charge allant...
MONTE-CHARGE HYDRAULIQUE 2 COLONNES - EDMCHD
Complément du modèle à simple colonne, ce monte-charge est spécifique aux dimensions de plateau plus importantes et sur mesure, pouvant supporter une charge allant jusqu'à 10 000 kg. Le plateau s'élève...
MONTE-CHARGE HYDRAULIQUE À CHARIOT INVERSÉ - EDMCHI
Ce modèle est spécifique aux installations qui ne permettent pas une sortie des guides à l'étage supérieur. Par exemple : brasserie, restaurant, surface de vente, rez-de-chaussée d'une habitation, etc....
MONTE-CHARGE ÉLECTRIQUE 1 COLONNE - EDMCE
Préconisé pour une utilisation ponctuelle, ce monte-charge peut supporter une charge maximale de 500 kg. Il est idéal dans les milieux agro-alimentaires grâce à sa motorisation...
