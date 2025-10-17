ConnexionS'abonner
EURODOCK

ZONE D'ACTIVITÉ DU PARDY
01480 FRANS
France
EURODOCK : équipement et sécurité de quai.

Présent dans toute l'Europe, EURODOCK c'est avant tout la flexibilité, la rapidité et des produits sur mesure.

Notre équipe est à votre service pour répondre à vos attentes.

Le savoir-faire d’EURODOCK:

  • Rampes de Chargement : La diversité de la gamme EURODOCK permet de répondre à toutes les exigences du transbordement actuel. A lèvre télescopique ou basculante, standard ou sur mesure, nos rampes de chargement s'adaptent à vos besoins.
  • Sas d'Étanchéité : Recommandé pour des camions de gabarits différents, le ED200 est le sas de référence des plates-formes logistiques dans ses dimensions standard (3400 × 3450 mm).
  • Sécurité de Quai : Standard ou sur mesure, la gamme de butoirs caoutchouc permet de couvrir l'ensemble de vos attentes.
  • Ponts et Passerelles : Pour des transbordements de charges de 4 tonnes maximum, de manipulation aisée grâce à son faible poids, le rapport qualité / prix / souplesse des ponts fixes EURODOCK type ED-CR est idéal pour créer un poste de chargement sur votre quai béton existant.
  • Table Élévatrice : Généralement encastrées dans le sol, les tables élévatrices EURODOCK type ED-MT permettent le transfert de vos marchandises depuis la cour vers tous types de véhicules ou depuis un quai vers la cour routière.
  • Nouvelle gamme de produits destinée aux Personnes à Mobilité Réduite : Pour un monde accessible à tous, EURODOCK à crée une gamme spécifique d'élévateurs de personnes permettant d'équiper tous types de locaux dont l'accessibilité est parfois difficile pour les Personnes à Mobilité Réduite.
  • Accessoires : Adaptable à tous les modèles de niveleurs mécaniques, le kit de conversion est la solution idéale pour la mise en conformité de vos appareils. Il est aussi le kit de maintenance parfait pour votre parc de niveleurs hydrauliques existant.

