Fabricant français de clôtures et portails

Des produits professionnels

PME familiale depuis 1952, normaclo™ fabrique des clôtures barreaudées, des panneaux treillis soudé, des portails battants et des portails coulissants de qualité. L'entreprise travaille avec les industries, les professionnels du bâtiment et du paysage, les villes, les bailleurs sociaux, les particuliers...

Un réseau national

normaclo™ propose un service de pose sur la Normandie et l'Ile-de-France. Sur le reste de la France, l'entreprise s'appuie sur un réseau de poseurs de clôtures, de paysagistes, de fournisseurs de grillages, d'entreprises du BTP et d'installateurs de portails et de motorisations.

Des clôtures design

Partenaire des architectes, normaclo™ a bien compris l'importance de la clôture dans l'identité architecturale d'un bâtiment. L'entreprise a déposé de nombreux brevets & dessins à l'INPI. Créatrice de la clôture bambou, normaclo™ développe des produits spécifiques pour les maîtres d'oeuvre.

La robustesse de l'acier

Ces clôtures rigides et portails made in France sont prévus pour les lieux publics et pour les zones très fréquentées. Les clôtures acier galvanisées normaclo™ sont conçues pour durer et bénéficient d'une excellente protection anti-corrosion grâce au thermopoudrage à 200° polyester bâtiment.