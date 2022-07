Décollage des travaux de rénovation énergétique

Comment former les apprentis à la rénovation ? Une question on ne peut plus importante, alors que la transition écologique du bâtiment passe par l’amélioration de l’existant. Réponses lors d’un Rendez-vous du Mondial du bâtiment ce vendredi 4 mars, où professionnels du secteur comme de l’enseignement éclairent sur une voie possible de la formation par l’innovation.