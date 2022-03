Bâtiment : communiquer sur les métiers pour les rendre plus attractifs

Vendredi 4 mars, les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment revenaient sur la formation et la montée en compétences des professionnels du bâtiment. L’occasion pour le Club de l’Amélioration de l’Habitat (CAH), le CCCA-BTP et les Compagnons du Devoir d’annoncer la création d’un groupe de travail dédié à cette thématique. État des lieux de l’attractivité des métiers du bâtiment avec Jacques Pestre, Franck Le Nuellec, et Philippe Dresto.

Le 4 mars dernier, le Club de l’Amélioration de l’Habitat (CAH), le CCCA-BTP et les Compagnons du Devoir annonçaient le lancement d’un groupe de travail sur la formation et la montée en compétences des professionnels du bâtiment.

L’idée : « faire une photographie la plus large possible » des initiatives existantes pour les dupliquer, explique Jacques Pestre, président du CAH.

Le groupe de travail prévoit également le lancement d’un concours d’innovation. Pour Jacques Pestre, il est urgent de redorer l’image des métiers du bâtiment, notamment en lançant des actions de communication, et en multipliant les concours et évènements.

« Les cuisiniers ont réussi le tour de force d’attirer les jeunes, et d’en faire un métier encore plus noble, avec Top Chef par exemple », cite le président du CAH, qui évoque également les Worldskills.

Des records de jeunes en formation

Si le bâtiment manque toujours autant de main d’œuvre, Franck Le Nuellec, directeur marketing et innovation du CCCA-BTP, et Philippe Dresto, directeur prospective et marketing stratégique des Compagnons du Devoir, constatent pourtant qu’il n’y a jamais eu autant de jeunes en formation dans ces métiers.

Franck Le Nuellec cite les derniers chiffres de janvier 2022, faisant état de 716 000 apprentis, dont près de 100 000 pour le seul secteur du bâtiment, « avec une féminisation croissante des effectifs », précise-t-il.

Philippe Dresto fait pour sa part état de 10 000 jeunes en formation. « On a multiplié par 10, voire 20, certains effectifs », note-t-il, soulignant le besoin pour certains d’une quête de sens permise par les métiers manuels, y compris dans le cadre de la reconversion professionnelle.

« On a eu un gros levier pour attirer les jeunes, c’est l’incendie de Notre-Dame de Paris. Tous les jeunes voulaient devenir charpentiers, couvreurs, maçons, tailleurs de pierre. On ne va pas faire brûler une cathédrale tous les trois ans mais ça veut dire qu’il y a une appétence. Quand on reconstruit un bâtiment comme Notre-Dame, ça donne du sens et ça attire la jeunesse », souligne-t-il.

Multiplier les campagnes de recrutement

Alors que l’Ademe et le ministère de la Transition écologique annonçaient il y a quelques jours une vaste campagne de communication pour promouvoir les métiers de la rénovation énergétique, Franck Le Nuellec nous détaille le projet des « Reconstructeurs » :

« C’est une campagne de recrutement digitale qui sera lancée au mois de juin en partenariat avec l’Ademe, et qui vise à répondre aux attentes de la filière sur le recrutement de primo-entrants », explique-t-il.

Avec les Reconstructeurs, le CCCA-BTP vise le recrutement de 50 000 nouveaux apprentis, alors que 150 000 primo-entrants seraient nécessaires pour le seul segment de la rénovation énergétique. « Cela va prendre la forme d’une web-série qui sera à destination des différentes cibles : les jeunes, les entreprises, les familles, et le grand public », précise Franck Le Nuellec, soulignant que les parents doivent aussi changer leur regard sur le bâtiment pour leurs enfants puissent venir travailler dans le secteur.

Avec ce type de campagne, comme celle de «La Construction, demain s’invente avec nous», l’objectif est de « capter les candidats pour les guider vers les centres de formation aux métiers du BTP », souligne-t-il.

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock