Suite au départ de Jean-Michel Laye, c’est Jérôme Seurre qui reprend la présidence de la Commission technique du SNBPE. M. Seurre portera notamment le défi de la décarbonation du béton.

Jean-Michel Laye quitte ses fonctions de président de la Commission technique du Syndicat national du Béton prêt à l’emploi (SNBPE). Salué par ses membres pour son investissement, il est remplacé par Jérôme Seurre.

D’une formation à la construction bois à 26 ans de carrière dans le béton

Il faut dire que le nouveau président de la Commission technique du SNBPE compte 26 ans expérience dans la construction béton. Curieux quand on le sait diplômé en ingénierie à l’École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois (ENSTIB).

Mais c’est le monde du béton qui le gagne, quand il entre en 1998 chez Capremib, spécialiste de la préfabrication béton sur mesure. D’abord ingénieur R&D, Jérôme Seurre en devient le directeur industriel.

En 2003, il devient ingénieur technico-commercial régional de Chryso. Chez le fabricant de solutions bétons du groupe Saint-Gobain, il monte les échelons et reprend la fonction de directeur technique entre 2006 et 2015. On lui confie en plus la direction Marketing en France et en Europe de l’Ouest, entre 2015 et 2018.

Depuis 2019, il occupe la fonction de directeur technique, qualité et marketing pour la branche béton de Vicat France. « Conscient des défis auxquels l’industrie du béton doit faire face, Jérôme Seurre s’inscrira dans la continuité des travaux de la Commission technique dont l’un des axes majeurs concerne la décarbonation de la filière », lit-on dans un communiqué.

Sous la houlette de M. Seurre, la commission aura notamment pour mission de traiter l’évolution de la norme béton NF EN 206. Elle se chargera également du déploiement de la nouvelle version de BETie, plateforme du SNBPE « pour calculer les impacts des bétons prêts à l’emploi et mieux répondre aux enjeux environnementaux ».

Virginie Kroun

Photo de Une : Jérôme Seurre