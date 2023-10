Béton : une filiale de Bouyer Leroux investit 5,5 millions d’euros

L’entreprise Robert Thébault, rattachée au groupe Bouyer Leroux depuis 2015 et spécialisée dans les produits en béton, annonce avoir investi 5,5 millions d’euros en 3 ans sur son site de Verneuil d’Avre et d’Iton, dans l’Eure (27). Objectif : doubler les capacités de production de l’usine.

Grâce à un investissement de 5,5 millions d’euros, l’entreprise Robert Thébault (filiale de Bouyer Leroux) annonce avoir créé une nouvelle centrale à béton plus performante sur son site de Verneuil d’Avre et d’Iton (27), pour produire 40 000 tonnes de béton par an.

Deux investissements pour doubler les capacités de production de l’usine

Ce montant a également permis la création d’une ligne de fabrication automatisée « LISA », permettant de produire des appuis de fenêtre nouvelle génération. Ce nouvel outil de production, conçu avec AFLI Technologies, a nécessité 2 ans de travail pour valider la fiabilité du process en lien avec la spécificité des produits.

Étendue sur une surface de 1 000 m2 et opérationnelle depuis septembre 2023, cette nouvelle ligne doit permettre de produire jusqu’à 200 000 pièces par an. Elle a impliqué le recrutement de nouvelles deux personnes : un pilote de ligne et un technicien de maintenance, portant à 25 le nombre de salariés sur le site.

La nouvelle ligne de production du site de Verneuil d'Avre. Crédit photo : Robert Thébault

Objectif de ces deux investissements : doubler les capacités de production de l’usine de Verneuil d’Avre. À noter que l’entreprise dispose également de deux autres sites en Bretagne, à Landerneau (Finistère) et à Mauron (Morbihan).

Elle ambitionne désormais d’étendre son périmètre géographique au-delà de l’ouest de la France (Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire et Hauts-de-France).

À ce jour, l’entreprise compte 140 salariés, et propose plus de 2 000 produits en béton, commercialisés via un réseau de 700 négociants.

Un nouveau directeur général

« Les innovations produits sont source de croissance rentable (…) Nous allons d’ailleurs lancer prochainement sur le marché l’appui de fenêtre préfabriqué nouvelle génération LISA pour "Léger, Isolant, Autoportant", a annoncé Philippe Mazet, directeur général.

Ce dernier, qui prendra sa retraite à la fin du mois de janvier, sera d’ailleurs remplacé par Louis Le Manh. Ingénieur diplômé des Arts et Métiers et titulaire d’une spécialisation du Centre des Hautes Études de Béton Armé et Précontraint (CHEBAP), le futur DG a passé 24 ans chez Stradal, avant de rejoindre la SEAC en tant que directeur d’exploitation de la région Ouest, puis Bonna Sabla, en tant que directeur de l’usine de Saint-Jean de Losne (Côte d’Or).

Claire Lemonnier

Photo de une : Robert Thébault