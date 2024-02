Christophe Mézière, nouveau directeur du pôle décoration de VM Matériaux

Christophe Mézière prend la direction du pôle décoration de VM Matériaux. Le spécialiste du négoce de matériaux va ainsi pouvoir poursuivre le déploiement de sa feuille de route et faire rayonner ses concepts innovants de points de vente.

Le pôle décoration du distributeur VM Matériaux se renforce avec l’arrivée à sa tête de Christophe Mézière. Le nouveau directeur va ainsi pouvoir apporter son expérience du secteur du négoce au sein duquel il travaille depuis plus de 35 ans. Le nouvel homme fort du pôle décoration sera sous la responsabilité de Matthieu Durand, directeur marketing, achat, digital et expérience client de VM Matériaux.

Christophe Mézière a été pendant 25 ans directeur régional chez Porcelanosa. 25 années au cours desquelles il s’est enrichi d’une expertise dans l’univers du carrelage et du sanitaire en France. VM Matériaux compte bien profiter de ses connaissances pour accélérer le déploiement de son concept « La Déco by VM », et participer de fait à la croissance de ce marché, qui est au cœur de sa stratégie.

Concrètement, le concept « La Déco by VM » s’appuie sur une expérience plus intuitive et inspirationnelle aux clients, qu’ils soient des professionnels ou des particuliers. Celui-ci est guidé dans sa démarche par trois piliers : une expérience en agence, des supports digitaux et une offre répondant aux envies des clients. Christophe Mézière devra continuer à faire vivre l’offre produits qui couvre tous les éléments de la décoration : parquets, carrelages, faïences, sols souples…

En point de vente, trois concepts sont déclinés en fonction du maillage territorial, de quoi offrir un maximum d’accès de proximité (31 corners, 25 salles d’exposition et 11 showrooms). Les services phy-gitaux poursuivent quant à eux leur déploiement, à l’instar du système In-Cube, innovation portée par VM Matériaux dans le grand ouest, et disponible dans 10 showrooms.

Jérémy Leduc

Photo de Une : VM Matériaux