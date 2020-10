Conscients des impacts que peuvent avoir nos produits sur l’environnement, nous travaillons chaque jour pour améliorer nos pratiques et préserver les ressources naturelles.

Préserver les ressources naturelles, un enjeu pour la Brique Terre Cuite.



À la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB), nous sommes conscients des impacts que la fabrication de nos produits peut avoir sur l'environnement. Nous travaillons depuis longtemps pour améliorer nos pratiques et préserver les ressources naturelles, en agissant notamment pour une gestion raisonnée et durable de la terre, notre matière première.

L'argile, une matière naturelle, abondante et géosourcée

C'est notre matière première. On la trouve sous forme de grandes 'nappes' de surfaces et de profondeurs très variables. Chaque argile a son histoire géologique et ses caractéristiques propres. C'est d'ailleurs pourquoi sa couleur varie d'une région à l'autre. Chaque site de fabrication met au point une 'recette', propre aux caractéristiques de sa terre et de la performance attendue des produits finis. Le préparateur de terre est un savoir-faire déterminant dans la fabrication des produits.

Une matière renouvelable

C'est un fait mis en évidence par une thèse scientifique*. Aujourd'hui, les fabricants utilisent environ 3,5 millions de m3 d'argile chaque année en France. Or, ce sont 20 millions de m3 de sédiments argileux qui se déposent sur la même période (dont 80% sont liés à l'activité humaine). Il y a donc bien plus de sédiments argileux déposés que d'argile utilisée.

* Nouvelles connaissances, nouvelle donne

C'est une thèse (Thèse Cifre, Frédéric Haurine) soutenue en décembre 2015 qui a cartographié les dépôts de sédiments argileux qui se forment de manière continue dans les ports, barrages, canaux, estuaires... Cette étude a aussi permis de concevoir une méthodologie pour évaluer la compatibilité de ces sédiments avec les process de fabrication spécifiques à l'industrie de la terre cuite.

Cette recherche de valorisation du potentiel d'utilisation des sédiments de dragage argileux pour la fabrication de produits de construction a été prolongée par un ECV, Engagement pour la croissance verte, signé en 2019.

Préserver les ressources, c'est aussi protéger la biodiversité, le tissu vivant de notre planète

Les sols argileux humides accueillent une flore et une faune incroyablement riches. C'est pourquoi nous nous mobilisons dans nos carrières autour des sites de fabrication pour préserver cette biodiversité à travers la création de mares, la mise à l'abris d'espèces, ou encore des inventaires de biodiversité. Ces actions reflètent l'engagement concret et à l'échelle de leur territoire des membres de la FFTB dans la lutte contre les changements climatiques.

Faire plus avec moins

Réduire l'impact de nos activités, c'est aussi préserver les ressources naturelles sur nos chantiers. Grâce à de nouvelles techniques, nous parvenons à économiser l'eau et le sable. Et pour nos maçons c'est aussi moins de poids à porter ! Tout en améliorant la performance thermique (multipliée par 3 en 20 ans), la filière terre cuite a démontré sa capacité à développer de nouvelles pratiques au service d'une construction plus responsable : rectification des briques, pose à joint mince et désormais pose au pistolet.

Innovation - la pose au pistolet

Grâce à cette nouvelle technique, le maçon applique 2 cordons de colle prête à l'emploi (pas de gâchis !) sur la brique dépoussiérée et humidifiée. Un geste qui révolutionne les conditions de travail sur les chantiers (pas de préparation et pas de nettoyage d'outillage !). Cette technique, plus rapide et confortable, contribue aussi à limiter significativement les consommations en eau et en sable (des ressources toujours plus précieuses !). Du gagnant-gagnant-gagnant !

Brique terre cuite, c'est simple de faire durable !