L’agence d’architecture parisienne Aldric Beckmann Architectes vient de terminer, au Luxembourg, la réalisation d’un projet élégant conjointement mené avec AZPML. Il s’agit d’un programme constitué de logements et de jardins réalisés avec minutie, pour le plus grand bonheur des usagers.

C’est une écriture harmonieuse pour un groupement formé de neuf bâtisses, qui prennent place sur le même lot et mettent en exergue l’importance de créer une architecture adaptée son contexte, tout en proposant des séquences en mouvement.

Aldric Beckmann, en collaboration avec l’agence AZPML, a réalisé un ensemble homogène qui croise minimalisme et sobriété tout en portant un fil conducteur, la « bande » matérialisée sur les différentes façades.

Crédits photo : Laurent Gueneau

Un joyeux assortiment

C’est une réflexion à part entière qui a abouti à l’utilisation de la « bande » en façade. En effet, cette constante est mise en évidence malgré l’utilisation de divers matériaux qui viennent tapisser les façades.

Le recours à plusieurs matières comme la brique grise, choisie sur les cinq entités donnant sur la rue, mais aussi l’enduit de teinte grise qui caractérise les quatre bâtiments situés à l’arrière, découle de la même réflexion d’origine qui met en évidence la « bande ».

Adaptée à plusieurs typologies, cette dernière peut être agrémentée de plusieurs excroissances comme les balcons, mais elle peut aussi garantir une certaine consonnance entre le plein et le vide, rendant la façade tantôt sage et tantôt dynamique. Quant aux différentes ouvertures, elles adoptent une belle pertinence.

Par ailleurs, traitées par des parties métalliques, dorées en accord avec les menuiseries aluminium anodisé doré, les parties opaques varient et accompagnent les orientations des façades. Malgré les divers éléments analogues, pas un bâtiment comme un autre, ni une facette qui se répète, mais un joyeux assortiment qui vivifie tout un quartier.

​Crédits photo : Laurent Gueneau ​

Flexibilité et adaptabilité

Compte tenu les problématiques actuelles, les architectes ont pensé au devenir des divers espaces. C’est pourquoi, ils ont opté pour un système constructif qui privilégie la flexibilité et l’adaptabilité.

Le procédé d’une construction en refend alliée à des poteaux en façades a ainsi été appliquée, tout comme le regroupement des réseaux contenant les zones humides et cuisines, ainsi que les noyaux de circulation au centre des édifices.

Mis à part la facilité accordée à chaque famille pour un aménagement adapté, l’ensemble a été étudié pour son rendement énergétique. Ce dernier exigeait selon la réglementation luxembourgeoise la construction de bâtiments passifs de classe AAA. Pour cela, les architectes ont eu recours à plusieurs principes dont la mise en place d’une façade très performante, en utilisant notamment du béton d’épaisseur 2 4cm, allié à une isolation par l’extérieur en laine minérale d’épaisseur 26 cm.

De même, a été privilégié, le parement de façade en plaquettes de brique, un procédé qui participe au processus de faible impact environnemental. Citons également le recours à des menuiseries aluminium très performantes à triple vitrage, positionnées au nu extérieur du béton pour minimiser les ponts thermiques ainsi que le système d’occultation de protection solaire qui participe à réduire les apports en chaleur et une isolation renforcée entre les parties chauffées et non chauffées.

Une multitude de solutions qui mettent en avant la durabilité ont été ainsi appliquées. Finalement, rappelons la présence de panneaux solaires thermiques sur les toits tout comme l’abondante végétalisation qui participent à réguler la thermie générale. A Luxembourg, la réalisation des neuf immeubles de logements par Aldric Beckmann Architecture et AZPML s’apparente à un bel exercice qui respire l’excellence !

Sipane Hoh

Photo de Une : Laurent Gueneau