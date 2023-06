Fédération Française Tuiles et Briques - Batiweb

La FFTB est au service de la filière Terre cuite pour représenter et défendre l’activité de ses membres, préparer l’avenir, valoriser, informer sur le matériau et les produits.



À ce titre, la FFTB représente la filière auprès de divers partenaires et participe activement aux travaux et échanges au sein d’instances françaises ou européennes.



Fondée en 1936, la FEDERATION FRANCAISE TUILES ET BRIQUES représente 99% du Chiffre d’affaires et 96 % des effectifs de la filière Terre Cuite. C’est donc le syndicat professionnel représentatif qui représente 135 lignes de fabrication en France, 4 500 emplois directs, plus de 500 000 emplois induits (maçons, couvreurs, charpentiers, plâtriers, salariés du négoce…) et environ 900 M€ de Chiffre d’Affaires (production).



La France est l’un des premiers producteurs et exportateurs de terre cuite au monde et le seul matériau de construction dont la balance commerciale est excédentaire en France.



Les entreprises de la filière conduisent une politique de recherche, développement et d’innovation volontariste grâce notamment au CTMNC, Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction, basé à Clamart (92) et à Limoges (87).



La FFTB est organisée autour de :

3 commissions représentant les grandes familles de produits de construction terre cuite : tuiles, briques, briques apparentes ; chaque commission agit au travers de différents Groupes de Travail thématiques : Marketing Communication, DTU, Normalisation, Logistique, Technique…

3 commissions transverses : Commission Environnement, Commission Sociale, Commission Statistiques.