Tuiles et brique : pour construire la transition écologique du logement

Le saviez-vous ?

La France est le 2ème producteur européen de tuiles et briques en Europe et le seul matériau de construction qui exporte plus qu’il n’importe : 8% de la production est exportée (Insee, 2022). 98% des produits terre cuite utilisés en France sont produits en France sur 125 lignes de fabrication par des entreprises industrielles à vocation internationale ou nationale comme par des PMI et entreprises artisanales à vocation régionale, voir locale.

Des atouts pour du logement inscrit dans la transition écologique et la pérennité

Pérennité, résistance au feu, qualité de l’air intérieur, performance thermique sont quelques-unes des qualités reconnues de la brique. Ce n’est pas un hasard, si la brique isolante de 20 cm est utilisée pour construire près d’1 logement neuf sur 3* (source OCN Batietudes 2022) en France.

Briques et tuiles sont présentes en maison individuelle bien sûr, mais aussi en logement collectif : près de 30% sont construits en briques et 40% protégés par des tuiles. Les tuiles et briques sont donc des atouts incontournables de la construction durable.

Aux origines : l’argile, naturelle, abondante, géosourcée renouvelable

Les tuiles et briques sont fabriquées à partir d’argile, une ressource naturelle, locale et abondante. Même si la ressource est largement disponible, la profession a inscrit la préservation des ressources dans ses enjeux, et met en œuvre des actions pour en assurer une gestion durable. C’est dans ce contexte qu’une thèse a cartographié et quantifié les dépôts de sédiments argileux qui se forment de manière continue dans les ports, barrages, canaux, estuaires. Il se dépose ainsi chaque année près de 2 fois plus de sédiments argileux que la filière n’en utilise. Des travaux sont en cours pour étudier leur compatibilité avec la fabrication des produits.

Les tuiles et briques construisent leur avenir décarboné

La filière des tuiles et briques représente moins de 0,2 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la France (source SNBC*). Elle ne fait pas partie des secteurs prioritaires identifiés par l’Etat et ne bénéficie pas des travaux de l’ADEME* concernant les plans de transition sectoriels. Elle est donc la première filière à s’engager volontairement et collectivement à décarboner sa production.

Elle a rendu publique sa feuille de route de décarbonation qui présente le diagnostic, les moyens et les objectifs de la profession pour atteindre une diminution de 36% des émissions de CO 2 de la filière à l’horizon 2030 et de 82% à l’horizon 2050 par rapport à 2015 (année de référence de la SNBC) en utilisant des leviers identifiés en cours de déploiement ou phase pilote : substitution du gaz naturel par de la biomasse, du biogaz, du syngaz, de la géothermie, récupération des pertes thermiques…

D’autres scénarii encore plus ambitieux sont envisagés en intégrant des technologies prometteuses (utilisation d’hydrogène, électricité décarbonée…) mais qui sont à des stades de maturité moins avancés à l’heure actuelle.

Quel intérêt d’utiliser la brique et ses accessoires logement neuf ?

La brique de résistance thermique R≥ 1 m2.K/W et ses accessoires (planelles isolées en about de plancher, coffres de volets roulants, briques à bancher…) forment une enveloppe homogène, apportent de la performance pour traiter les ponts thermiques et contribuent à l’inertie du bâti pour un meilleur confort été comme hiver.

C’est une solution constructive complète qui facilite le respect de la RE2020. Toutes les familles de produits sont couvertes par des FDES collectives ou individuelles.

Moins d’isolant, c’est aussi plus de SHAB !

Grâce à sa performance thermique, la brique terre cuite apporte un gain de surface habitable (SHAB) qui est estimé au minimum à 3% en comparaison avec une solution en maçonnerie courante (Etude du Cabinet Pouget Consultants pour la FFTB).

Sur un immeuble à usage collectif de 2000 m2 SHAB et 34 logements (configuration de l’étude), la brique terre cuite permet de gagner 60 m2. C’est l’équivalent d’un 3 pièces en plus, créé grâce à la performance thermique intrinsèque de la brique.

Gain de temps, qualité renforcée

L’utilisation de planelles de terre cuite dispense le recours à des rupteurs thermiques notamment en logement collectif. C’est une économie en coût et en temps de pose. Il existe des gammes adaptées aux différentes hauteurs de planchers et elles sont conformes aux exigences des règles de portance des planchers, y compris en zones sismiques.

Les briques à bancher et les linteaux évitent de recourir à des banches pour coffrer sur place : bilan positif pour l’environnement, moins d’eau, moins d’agrégats (sable, gravier), moins de ciment et un vrai gain de temps !

Autre exemple, les briques tableaux permettent la réalisation des encadrements d'ouvertures parfaitement propres et rectilignes, apportant une vraie continuité de la maçonnerie dont l’esthétique qualitative valorise le chantier.

Les solutions pour volets roulants et les linteaux terre cuite existent en différentes longueurs pour s’adapter à toutes les ouvertures. Ce sont des produits monoblocs, d’un seul tenant, donc résistants et faciles à poser. Les coffres de terre cuite permettent l’adaptation rapide des volets roulants traditionnels par clipsage. La façade est homogène et le coffre de volet roulant est invisible depuis l’intérieur du logement.

Continuité de matériaux pour une maçonnerie pérenne et homogène

Les accessoires contribuent aussi à l’homogénéité de la maçonnerie et donc à créer des conditions propices à la qualité et à la pérennité de l’enduit.

Et enfin, du point de vue esthétique, la maçonnerie est bien finie, elle a un rendu qualitatif, c’est une image valorisante pour le chantier et pour toutes les équipes.

Pour en savoir plus exit_to_app