Point.P fait évoluer Génération Artisans à travers de nouveaux services innovants

Depuis sa création en 2017, Génération Artisans permet aux artisans de développer leur activité mais également de les faire monter en compétences. Ainsi, Point.P propose toujours plus de nouveaux services pour aider les artisans à progresser et pour faciliter leur quotidien. Récemment, la plateforme a lancé « Les Démos d’Estelle », une série de 11 émissions de 45 min qui a pour objectif de faire découvrir les dernières innovations aux artisans à travers des démonstrations produits.

Conçue en priorité pour apporter des informations à ses utilisateurs, la plateforme Génération Artisans permet également d’accéder à des outils pertinents, qu’ils peuvent utiliser au quotidien, en concordance avec leur activité. Disponible pour ses membres et pour les collaborateurs Point.P, cette plateforme ne cesse de s'enrichir afin d'être en adéquation avec les besoins des professionnels du secteur, les évolutions du marché et les grands enjeux du secteur du bâtiment, tels que la transition écologique ou numérique.

Plusieurs nouveautés

Depuis son lancement en 2017, Génération Artisans met l’accent sur l’information et la formation des artisans, aussi bien lors des tournées qu’en agence lors de sessions privilégiées. Depuis, la plateforme a lancé fin janvier « Les Démos d’Estelle », une série de 11 émissions d’environ 45 minutes diffusées en direct chaque dernier vendredi du mois. « Ces émissions ont pour objectif de faire découvrir les dernières innovations aux artisans à travers des démonstrations produits », précise Point.P.

Elle propose également à ses membres de tester gratuitement une soixantaine de produits de partenaires industriels sur leurs chantiers. Dans un communiqué, Génération Artisans explique : « Il suffit pour cela de remplir un formulaire de demande décrivant le chantier via son espace membre. Une fois la demande validée, le produit est livré sur le chantier. Un vidéaste vient ensuite tourner une vidéo lors de la mise en œuvre du produit afin de recueillir le témoignage de l’artisan et de partager son expérience avec les autres membres ». Des vidéos à revoir en replay sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de Point.P.

De nombreux outils digitaux déjà disponibles

Grâce à son panel d'outils digitaux plutôt large, Génération Artisans permet aux artisans d'être plus compétitifs depuis la création du devis jusqu’à la livraison du chantier. SOLU+, une solution de chiffrage de chantiers en neuf et en rénovation, peut notamment être utilisée par les professionnels du secteur pour déterminer le coût des produits et le temps de main d’œuvre nécessaire à la réalisation de leurs chantiers. CAP RENOV+ est un simulateur de rénovation énergétique conçu pour faciliter la vie des professionnels dans leur approche commerciale avec les particuliers pour les chantiers de rénovation. Enfin, MAGICPLAN est un outil qui permet de mesurer et de créer des plans 2D et 3D à partir d’un smartphone ou d’une tablette.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Point.P