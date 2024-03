Grand jeu Team Weber du 18 mars au 21 avril : Weber anime les négoces et récompense les artisans !

Pour fêter le retour du printemps et des beaux jours, Weber décide de choyer son réseau de distributeurs en proposant une opération commerciale inédite autour de sa gamme aménagement extérieur : le Grand jeu Team Weber. Il s’agit de dynamiser les points de vente en créant l’événement pour booster le chiffre d’affaires des plus de 800 négoces partenaires, de promouvoir les solutions Weber et de faire gagner aux artisans-clients des cadeaux en phase avec leur activité pour les séduire à coup sûr ! Si Weber a l’habitude de se démarquer par ses innovations produits & services, il fait aujourd’hui aussi la différence en déployant un dispositif digital adapté au mode de vie actuel. En effet, celui-ci colle parfaitement à la journée type des artisans puisqu’ils seront sensibilisés à ce Grand jeu Team Weber du matin au soir en passant par la pause déjeuner, entre spots radio, communication sur les sites web affinitaires et relais réseaux sociaux.

Grand jeu Team Weber côté négoces Cette opération se déroule du 18 mars au 21 avril, avec mise en avant des produits d’aménagement extérieur Weber, tant en préparation des sols et pose de carrelage (terrasse), qu’en façade, piscine, et gros-œuvre (pour allées de jardins par exemple). Au total, pas moins de 47 produits Weber sont concernés. Afin de relayer visuellement ce Grand jeu, Weber met à disposition des kits de communication logotypés «Team Weber» et illustrés par une silhouette stylisée de joueur de handball (en écho au partenariat signé avec la LNH) : des PLV comme des affiches, des totems et des stops rayon. Sachant que ce Grand jeu est aussi annoncé sur les ondes de RMC (60 spots aux heures d’écoute identifiées comme les plus fortes) et bénéficie d’une campagne digitale affinitaire, dispositif devant permettre de toucher quelque 2.350.000 contacts, une réelle opportunité pour générer du trafic en point de vente. Grand jeu Team Weber côté artisans Dès l’achat d’un seul produit Weber dédié à l’aménagement extérieur chez l’un des distributeurs partenaires, l’artisan participant peut remplir un formulaire en scannant le QR code figurant sur les supports de communication, puis importer sa facture : le jeu est, de suite, déclenché et le joueur découvre instantanément s’il a remporté l’un des 450 lots en lice, d’une valeur de 31 à 1200 euros (reçu sous 2 à 3 semaines). 60 000 euros de cadeaux sont à gagner répartis en trois thématiques : « Un chantier + pro » (malaxeur, mètre laser...), « Un chantier + confortable » (vêtements professionnels, radio de chantier) et « Un chantier + high tech » (smartphone, TV LED...). Cette action innovante menée au sein des négoces témoigne encore de l’attention que porte Weber à l’accompagnement des distributeurs et à la satisfaction client, la proximité se révélant toujours une valeur phare pour l’industriel. Pour en savoir plus exit_to_app