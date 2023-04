PRB Produits de revêtement du batîment

Le revêtement de façade était une technique, PRB en a fait un art. Un art qui associe richesse de la matière et harmonie des couleurs.



Au-delà d'une gamme d'enduits pour la protection, l'isolation et la décoration des façades, les chercheurs de PRB ont développés différents gammes : produits pour façadiers, maçons, peintres, soliers, carreleurs, ainsi que de multiples systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (l'ITE).



Ces gammes complètes et complémentaires permettent de répondre à tous les problèmes qu'architecte, décorateur, maçon, façadier, ou carreleur peuvent se poser à différents stades de la construction.



PRB est certifié ISO14001 afin de limiter l'impact de son site industriel, de ses dépôts et de ses produits sur l'environnement. Les produits T.P. & gros-oeuvre PRB ont reçu la certification NF030 qui garantit leur qualité par la surveillance annuelle du processus de fabrication et d'essais sur des prélèvements aléatoires.



L'innovation de nos isolants thermiques PSE est reconnue et certifiée par l'ACERMI. Les mastics de jointoiement PRB sont labellisés SNJF. La certification QB garantit un niveau d'exigence de performance produit.



Le savoir-faire PRB :

Mortier multifonction à prise ultra rapide : PRB MORTIER PRISE EXPRESS

Mortier fibré rapide de forme de pente, PRB PLANIPENTE

Béton pour la réalisation de travaux de maçonnerie enterrés, PRB BETON EXPRESS

Mortier fin rapide pour la réparation et le dressage de sols, PRB PLANICHOC

Mortier plug à prise rapide pour colmatage des fuites d’eau, PRB COLMAT’EAU

Systèmes complets d’Isolation Thermique par l’Extérieur, PRB GAMME PSE

Mastic silicone fongicide, PRB MASS SIL PLUS