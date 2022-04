Trois ans après avoir annoncé l'interdiction prochaine des équipements de chauffage fonctionnant au fioul et au charbon, le gouvernement a indiqué ce jeudi la publication du décret rendant effective cette interdiction à compter du 1er juillet 2022. À partir de cette date, seuls des équipements en-dessous du seuil de 300 g CO2 eq/kWh PCI pourront être installés dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Ce décret ouvre par ailleurs la voie à l'utilisation du biofioul et notamment du biofioul F30, prêt à être mis sur le marché.