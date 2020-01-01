PPE : et les combustibles dans tout ça ?
Alors que les consultations autour de la PPE touchent à leur fin, la FF3C déplore un manque de considération envers les combustibles et carburants traditionnels. La fédération craint notamment un silence...
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En mai, le Club de l'Amélioration de l'Habitat (CAH) dévoilait sa dernière enquête sur les « habitants-consommateurs » de la rénovation énergétique. Des chiffres sur lesquels Jean-Pascal Chirat, délégué...
Lors d’une interview sur France Inter, le ministre du Logement Olivier Klein a souligné la nécessité de faire disparaître les chaudières fioul, les qualifiant de « crime pour la planète ». De quoi faire...
Le lancement s’est fait attendre mais a enfin eu lieu : le biofioul F30, premier jalon du verdissement du fioul domestique, a été commercialisé en novembre. Un démarrage qui garde encore ses défis, entre...
À l'occasion d'une présentation de la FF3C sur le biofioul, Batiweb a pu rencontrer Éric Layly, président de la fédération. L'occasion de s'entretenir sur les hausses des prix du fioul, l'aide consacrée...
Alors que la France affronte la crise énergétique et l’interdiction de l'installation de chaudières fioul neuves, où en est le déploiement du F30, biofioul autorisé dans les nouveaux équipements ? Réponse...
Afin d’accélérer la transition écologique et répondre aux enjeux environnementaux actuels, le gouvernement a décidé d’interdire l’installation de nouvelles chaudières fioul 100% fossile, car fortement...
À compter du 1er juillet, les particuliers ne pourront plus installer de chaudières fioul neuves si le seuil d’émissions de gaz à effet de serre dépasse les 300 gr de CO2 équivalent/kWh PCI. Alexandre...
Avec la flambée des prix de l’énergie et notamment du pétrole, ainsi que l’interdiction d’installer des chaudières utilisant du fioul 100% fossile au mois de juillet 2022, le biofioul semble s’imposer...
Trois ans après avoir annoncé l'interdiction prochaine des équipements de chauffage fonctionnant au fioul et au charbon, le gouvernement a indiqué ce jeudi la publication du décret rendant effective cette...
A partir de juillet 2022, les nouvelles installations de chaudières fioul seront interdites, uniquement remplaçables par des chaudières au moins compatibles au biofioul F30, c’est-à-dire composé à 30 %...
Le 3 juin dernier, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili annonçait un report de six mois de l’interdiction d'installation de chaudières à fioul neuves, pour une date butoir fixée à juillet...
La Fédération Française des Combustibles et Carburants, et Chauffage (FF3C) est une organisation représentative de la distribution des énergies hors réseaux. Elle a annoncé le début de la procédure de...
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