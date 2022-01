Coffrets électriques et onduleurs pour installations photovoltaiques

Réalisez des installations de 3 à 250 kWc avec les solutions photovoltaïques Legrand dédiées au résidentiel et au tertiaire. Résidentiel : Legrand vous propose des coffrets pré-câblés de la gamme Plexo3, IP65 ou IP40, tous équipés avec parafoudre. Sécurité, rapidité d’installation et compacité garantie ! Tertiaire : un choix sur mesure à votre disposition jusqu’à 250 kWc : Appareils de protection et onduleurs photovoltaïques, coffrets et armoires étanches... C’est vous qui composez en fonction de vos besoins. Avec Legrand passez aux Economies durables !