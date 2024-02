Vertical+ Confort : porte de garage sectionnelle à refoulement plafond avec portillon

FAME, fabricant français de portes de garage propose une gamme VERTICAL qui offre un choix complet de portes de garage à refoulement plafond, décomposée en 2, la Vertical Confort et la Vertical Thermo. Portes de garage qui se démarquent de par leur esthétisme, grâce aux finitions soignées et au large choix d’options de personnalisation disponibles. FAME propose dès avril 2024 une porte de garage avec un portillon intégré sur la gamme Confort à un prix de 12% inférieur !

Un esthétisme moderne, une serrure jusqu’à 5 points d’accroche et le système de cales « Install’ Plus » qui rend l’installation + confortable, + rapide et + intuitive grâce aux panneaux solidaires. Ce même système permet de prévoir des ressorts de traction prétendus sur cette porte.

Son ouvrant est disponible jusqu’à 800mm de large et à partir de 400 mm du bord sur demande et sans plus-value.