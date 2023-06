Poignées de fenêtre Kompakt sans embase

Design tendance, attrayant et minimaliste.

Fixation durable sur les profils de fenêtre en aluminium, bois et PVC.

Montage rapide de la poignée par simple emboîtement.

Deux designs de poignées : lignes Toulon et Hamburg.

Également disponible en version condamnable à clé.

Qualité éprouvée de la marque HOPPE.

10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique.