Gamme de solutions ondulées COLORONDE : Couverture et Façade

Polyvalente et esthétique, la gamme Coloronde convient aussi bien en façade qu’en couverture. Disponible en 5 et 6 ondes et déclinée en cinq coloris garantis 10 ans, elle s’adapte à tous types de projets : tertiaire, collectif, résidentiel, et plus encore.

Solution ondulée peinte compatible avec l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) ou encore la mise en oeuvre de systèmes photovoltaïques, elle allie robustesse et performance, tout en répondant aux exigences du DTU 40.37. Grâce à la qualité du matériau et à ses possibilités techniques, vous répondrez aux exigences fonctionnelles comme aux projets architecturaux les plus innovants. Certifiée Excell Vert, la gamme Coloronde garantit une inertie chimique et organoleptique, assurant une qualité optimale de l’air au sein du bâti.

En façade comme en couverture, donnez à votre bâtiment une touche de couleur, pour faire rimer esthétique avec pratique.

Le fibres-ciment, un matériaux performant :

Inoxydable : stable aux influences chimiques,

Imputrescible : insensible à l’humidité, limite l’apparition de mousse,

Confort acoustique : réduction de l’intensité sonore de -12 dB par rapport à d’autres matériaux,

Excellente réaction au feu : Classement A2-s1,d0 & B Roof (t3),

Durable : durée de vie de 50 ans.

Fibres-ciment

