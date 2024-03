Flowbind 2700 : Résine polyuréthane aliphatique bi-composant pour moquette de pierre

Flowbind 2700 est une résine qui assure la fonction de liant dans les revêtements de sol de type moquette de pierre, utilisée pour la réalisation de sols esthétiques, perméables et drainants de terrasses, balcons, escaliers, plages de piscine, allées, zone de stationnement, mais aussi de revêtements muraux intérieurs décoratif.

Flowbind 2700 est une résine polyuréthane aliphatique bi-composant, sans solvant, stable aux UV, utilisée comme liant dans les mortiers de revêtement décoratifs, obtenus par un mélange avec des granulats de quartz, de verre ou de pierres naturelles (granit, marbre...), appliqués en intérieur et en extérieur.

Cette résine existe également en version 2701, à prise plus lente pour la pose en été.

La moquette ou tapis de pierre Flowcrete est un revêtement de sol sans joints, à base de granulats de pierres naturelles, décoratif, qui se décline dans une très large palette de coloris naturels : bruns, ocres, beiges, rosés, gris clairs à foncés... qui peuvent être mixés ou juxtaposés, et dans différentes granulométries, personnalisables en fonction du style des bâtiments, et de l'usage du revêtement.



L'univers de la moquette de pierre Flowcrete offre donc aux décorateurs un champ des possible quasiment illimité, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

Toutes les formes libres sont envisageables, pour autant que l'applicateur ait la fibre artistique :

formes géométriques simples, pour délimiter un espace,

formes géométriques complexes (motifs décoratifs, logos),

escaliers...

Par ailleurs, la moquette de pierre présente de nombreux avantages techniques :

Fort pouvoir drainant et anti-glissant

Résistance aux UV, aux intempéries, au gel, aux eaux de piscine

Résistance mécanique (accepte la circulation et le stationnement de véhicules)

Confort à la marche pieds nus

Facilité d'entretien

Durabilité

Elle est particulièrement recommandée pour les plages de piscine, grâce à son fort pouvoir drainant, de 30 à 50 l/s.m², qui évite les stagnations et flaques d'eau, donc les risques de glissade. Résistante aux UV et aux eaux chlorées/bromées/salées, elle est facile d'entretien. Employé en coloris clair, la moquette de pierre même en plein soleil l'été ne brûle pas les pieds, et offre un ressenti doux et agréable à la marche pieds nus. Particulièrement esthétique, ce revêtement peut épouser toutes les formes de bassins. Il permet également de se raccorder parfaitement aux éclairages ambiants incrustés dans le sol.



À qualité décorative comparable, il demeure une solution économiquement avantageuse.

Matériaux (détails) :