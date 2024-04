Copropriétés : la rénovation énergétique pour faire face aux prix de l’énergie

Alors que les prix de l’énergie flambent, de plus en plus de copropriétaires envisagent de lancer des travaux de rénovation énergétique pour faire baisser les charges et améliorer la valeur de leur bien. Le point sur une enquête menée par Hellio.

Le 24 avril, le ministère de la Transition écologique et l’Anah publiaient un bilan du plan Initiative Copropriété, ciblant la rénovation des copropriétés fragiles ou dégradées.

Cinq après son lancement, 75 000 logements ont notamment été rénovés grâce au dispositif MaPrimeRénov’ Copropriété. L’objectif : parvenir à en rénover 80 000 de plus sur la seule année 2024.

C’est dans ce contexte que le spécialiste des économies d’énergie Hellio dévoile les résultats d’une enquête sur la rénovation énergétique des copropriétés. Pour cette étude, 425 copropriétaires ont été interrogés entre le 26 février et le 5 mars 2024.

Faire face à la flambée des prix de l’énergie

Les résultats montrent que ces copropriétaires sont 60 % à être particulièrement inquiets de la hausse des prix de l’énergie. Il faut dire que le montant moyen des charges énergétiques trimestrielles a augmenté de près de 23 % entre 2021 et 2024.

De fait, ils sont de plus en plus enclins à lancer des travaux de rénovation, notamment pour baisser les consommations d’énergie et les charges (pour 78 %). Mais aussi pour améliorer la valeur de leur bien (60 %), et ce, d’autant plus dans un contexte d’interdiction de location pour les passoires thermiques.

À noter que de plus en plus de propriétaires sont informés des nouvelles obligations de la loi Climat et Résilience, et que 84 % estiment que les mesures d’interdiction de location sont justifiées et nécessaires.

Des travaux de rénovation énergétique de plus en plus envisagés

Cette année, 46 % des copropriétaires envisagent de réaliser des travaux de rénovation énergétique, alors qu’ils étaient 40 % en 2023.

L’isolation des murs par l’extérieur (34 %), l’isolation de la toiture (39 %), et le changement de chaudière (26 %) font partie des travaux envisagés en priorité.

Par ailleurs, près de la moitié (48 %) des copropriétaires seraient prêts à allouer entre 1 000 € et 5 000 € pour des travaux de rénovation énergétique dans leur copropriété durant les 5 prochaines années.

… mais des freins qui persistent

Toutefois, des freins persistent, et notamment le prix de tels travaux, puisque 73 % estiment que le coût des travaux de rénovation énergétique est trop élevé.

Certains dispositifs tels que l’Éco prêt à taux zéro (Éco-PTZ) ou les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), peinent encore à se faire connaître. Outre le prix, les copropriétaires citent des processus de décision trop longs en copropriété (43 %), et la complexité des démarches administratives (37 %).

« Les acteurs de la rénovation énergétique ont la responsabilité d’éclairer et guider les copropriétaires face aux différents dispositifs qui s’offrent à eux, et de travailler sur les difficultés qui freinent les copropriétés à se lancer dans la rénovation énergétique », estime ainsi Tanguy Dupont, directeur du pôle habitat collectif chez Hellio.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock