Moquette de pierre Flowcrete, un revêtement de sols & murs, décoratif et durable

L'univers de la moquette de pierre Flowcrete offre aux architectes et décorateurs un champ des possibles quasiment illimité, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Les granulats de verre, marbre, quartz, ou granit lui confèrent sa dureté et son aspect décoratif unique, dans une palette très large de coloris naturels : bruns, ocres, beiges, rosés, gris clairs à foncés... qui peuvent être mixés ou juxtaposés, et ce, dans différentes granulométries, le tout étant personnalisable en fonction du style des bâtiments, et de l'usage du revêtement.

Toutes les formes libres sont envisageables, pour autant que l'applicateur ait la fibre artistique :

formes géométriques simples, pour délimiter un espace,

formes géométriques complexes (motifs décoratifs, logos),

escaliers…

La moquette de pierre Flowcrete est particulièrement recommandée pour les plages de piscine, grâce à son fort pouvoir drainant, de 30 à 50 l/s.m², qui évite les stagnations et flaques d'eau, donc les risques de glissade. Résistante aux UV et aux eaux chlorées/bromées/salées, elle est facile d'entretien. Employée en coloris clair, la moquette de pierre, même en plein soleil l'été, ne brûle pas les pieds, et offre un ressenti doux et agréable à la marche pieds nus. Particulièrement esthétique, ce revêtement peut épouser toutes les formes de bassins. Il permet également de se raccorder parfaitement aux éclairages ambiants incrustés dans le sol.



Outre sa résistance aux UV, aux intempéries, au gel, aux eaux de piscine et son fort pouvoir drainant et anti-glissant, la moquette de pierre présente de nombreux avantages techniques :

Confort à la marche pieds nus,

Facilité d'entretien,

Résistance mécanique, elle accepte la circulation et le stationnement de véhicules à l’extérieur ou dans les bâtiments (show-rooms, expositions),

Durabilité.

À qualité décorative comparable, elle se présente comme une solution avantageuse.

