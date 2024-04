La Fédération des Ascenseurs présente son bilan et ses nouveautés

La Fédération des Ascenseurs a profité de la fin du mois d’avril pour présenter les chiffres du secteur, ainsi qu’une feuille de route en lien avec les priorités et les actualités de la profession. L’occasion également pour la fédération de présenter son nouveau président, Olivier Rouvière, qui prend la suite de son prédécesseur, Philippe Boué.

Malgré un ralentissement de la construction en France et une crise du logement qui ne faiblit pas, les professionnels de l’ascenseur et de l’élévateur s’en sont visiblement bien tirés en 2023, à en croire les chiffres du secteur fourni en cette fin de mois par la Fédération des Ascenseurs.

Les professionnels du secteur ont en effet profité de leur Assemblée générale annuelle du 23 avril dernier, et de la Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité du 30 avril 2024 pour dresser le bilan de l’année 2023 et présenter leur feuille de route en lien avec les priorités et les actualités de la profession.

Cette Assemblée générale a permis de déterminer les grands axes à court et moyen termes de la filière. Valorisation d’une filière d’avenir, responsabilité sociétale marquée par l’inclusion sociale et professionnelle, ou encore responsabilité environnementale résolument orientée vers le réemploi et la rénovation du parc… Rien n’a été omis par les professionnels du secteur.

De bons résultats malgré un contexte économique fragile

Comme indiqué plus haut, les chiffres 2023 du secteur sont majoritairement positifs, malgré le contexte économique actuel. Le chiffre d’affaires de la profession s’est élevé à 2,8 milliards d’euros l’année passée, soit une augmentation de +5,6 % par rapport à 2022.

La France compte un total de 645 000 appareils en fonctionnement, avec un volume de ventes d’appareils neufs à 11 000 unités (-9 % par rapport à 2022). Pour ce qui est du remplacement des appareils défectueux, l’activité se maintient mais à un niveau faible, avec 2 880 appareils, soit +1 % sur ce segment. Concernant les ventes en matière de modernisation, le CA s’élève à 261 millions d’euros (+3,6 %).

Les effectifs de la profession restent quant à eux stables, avec un total de 17 200 collaborateurs, dont 70 % sont des opérationnels du terrain dédiés à la maintenance du parc.

Un point a également été consacré à l’état du parc en France, considéré comme vétuste et sous-équipé. La Fédération note que dans l’Hexagone, il n’y a que 9 ascenseurs pour 1 000 habitants, contre 22 pour 1 000 en Espagne et 17 pour 1 000 en Italie. La moyenne européenne étant de 11 pour 1 000.

En plus du manque d’appareils, il y a également le problème de la vétusté. 50 % des appareils existants sont âgés de plus de 30 ans, et 25 % ont dépassé les 40 ans. Pourtant la rénovation est jugée importante et prioritaire pour 94 % des Français, selon le dernier baromètre IPSOS « Les Français et l’ascenseur ».

Nouveau président et nouveau Manifeste

Le 23 avril dernier a également été l’occasion d’un passage de flambeau entre Philippe Boué et Olivier Rouvière, qui prend la succession du premier cité à la présidence de la Fédération des Ascenseurs. Ces missions seront nombreuses, et le nouvel homme fort de la Fédération aura à cœur de valoriser les savoir-faire du secteur, de répondre efficacement aux défis environnementaux et sociétaux, ou encore de s’engager toujours plus dans la sécurité et la fiabilité des équipements de mobilité et d’inclusion verticales.

Olivier Rouvière, nouveau président de la Fédération des Ascenseurs - Crédit photo : Fédération des Ascenseurs

Fraîchement élu, M. Rouvière a profité de ce rassemblement des professionnels du secteur pour annoncer la présentation avant cet été de 10 propositions issues d’un tout nouveau Manifeste. Celles-ci ont pour but de répondre aux 2 défis majeurs de notre société : énergétique et démographique.

Changement climatique, pression démographique, (r)évolution des modes de vies et des habitats, attentes toujours plus fortes des Français pour une mobilité facilitée pour tous… L’ascenseur peut se muer en réponse à toutes ces problématiques. Voilà pourquoi la Fédération va partager dans quelques semaines « ses solutions pour faire de l’ascenseur un architecte du lien social, le gardien de l’accessibilité, un acteur de la transition écologique, un moteur de l’innovation et du développement économique », comme l’a souligné Olivier Rouvière.

Il ajoute : « Je souhaite rappeler l’urgence de la rénovation du parc, de l’équipement des espaces publics et des logements pour accompagner efficacement à tout âge et dans chaque situation de la vie où l’accessibilité est incontournable, voire vitale. (...) S’adapter, favoriser et faciliter, telles sont les mots-clés d’une feuille de route très concrète. Pour cela, nous allons, dans notre prochain Manifeste, présenter les 10 propositions de la Profession, déclinées en 3 thématiques ». On y retrouvera notamment les problématiques sociétales, environnementales et professionnelles, en lien avec les formations de la Fédération pour être ascensoriste.

Les candidatures pour l’édition 2024 des Trophées de l’Ascenseur sont ouvertes

M. Rouvière a également abordé l’édition 2024 des Trophées de l’Ascenseur, qui sera à l’en croire placée sous un signe nouveau. Ses 6 catégories vont également être repensées pour mieux répondre à l’actualité de la profession liée à la RSE. Parmi elles, il y en aura une dédiée à la responsabilité environnementale, et une autre dédiée à la responsabilité sociétale.

« L’appel à candidature(s) vient de démarrer, et va marquer un nouveau tournant dans la reconnaissance des duos clients-adhérents, de nos savoir-faire métiers, chantiers et humains, à travers les bénéfices usagers au quotidien, l’accompagnement des parcours de vie, l’inclusion sociale et l’insertion professionnelle ! », conclut M. Rouvière.

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock