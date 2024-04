15,8 milliards de dollars. C’est le chiffre d’affaires qu’enregistre le fabricant d’engins de chantiers Caterpillar, ce 1er trimestre. Une stagnation de l’activité, qui pourrait donner lieu à des chutes de volumes au trimestre suivant.

Le groupe américain Caterpillar affiche, ce jeudi 25 avril, un chiffre d’affaires à hauteur de 15,8 milliards de dollars, de janvier à mars dernier.

Un premier trimestre 2024 stable. Mais de la grisaille peut assombrir la météo économique du fabricant d’engins de chantier.

-5 % de CA dans la division construction

La société prévoit effectivement une chute des ventes au second trimestre, après avoir constaté une baisse des volumes écoulés.

C’est d’autant plus vrai pour sa branche ressources industrielles (agriculture, mines, hydrocarbures, etc.), où les ventes d’équipements aux utilisateurs finaux déclinent. Le chiffre d’affaires décroche de 7 % sur un an, atterrissant à 3,2 milliards de dollars.

Côté construction, le CA tombe de 5 % sur un an, à 6,4 milliards. Une baisse des ventes d'équipements est notée dans presque toutes les régions du monde, en particulier en Europe-Moyen-Orient-Afrique (-25 %), que la hausse des prix en Amérique du Nord n’a pas pu compenser.

Seule division en forme : celle Energie et transport, aussi bien en valeur qu’en volume, avec +7 % de son chiffre, qui monte à 6,7 milliards de dollars de CA.

Un bon bénéfice net au 1er trimestre 2024



Avant l'ouverture de la Bourse de New York, vers 12H40 GMT, l'action de Caterpillar s’est dévissé de 4,8% dans les échanges électroniques.

Il n’empêche qu’au 1er trimestre 2024, le groupe a vu son bénéfice net bondir de 46 % sur un an pour atteindre 2,85 milliards de dollars. Il faut dire que le fabricant avait dû, l’an dernier et sur la même période, appliquer une charge exceptionnelle, qui n’a pas été renouvelée cette année.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice est estimé à 5,6 dollars (+14 % sur un an). Un résultat supérieur aux attentes du marché.

À savoir également que Caterpillar prévoit un CA comparable à celui de 2023. Année pendant laquelle le groupe avait généré 67,1 milliards de revenus, pour un bénéfice par action hors éléments exceptionnels à 21,21 dollars.

Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock