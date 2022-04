VANDEX, solutions de protection et imperméabilisation du béton pour le Bâtiment et le Génie-Civil

Désormais intégrée au groupe CPG, VANDEX est la marque historique, créée en 1946, par l’inventeur du procédé de cristallisation pour l’imperméabilisation et la protection du béton. Depuis plus de 75 ans, la marque VANDEX a acquis une reconnaissance mondiale, tant pour la performance de ces systèmes que pour la qualité de son support technique & commercial à ses clients.

Les produits VANDEX sont composés de ciments spéciaux, de sable de quartz et de divers adjuvants actifs. L’effet des produits VANDEX repose sur la formation par réaction chimique de cristaux, qui viennent colmater les pores du béton le rendant imperméables. En plus de cette fonction d’imperméabilisation, le revêtement VANDEX protège le béton vis-à-vis des agents agressifs extérieurs, comme par exemple le gaz carbonique, les chlorures, les sulfates et les nitrates... en prévenant la pénétration de ces substances solubles dans le support.

Ainsi selon le dosage des formulations, on obtient une gamme de produits performants à texture et caractéristiques optimisées en fonction les contraintes envisagées : élasticité, résistance chimique, adhérence... L‘application correcte de ces systèmes comprend une préparation spécifique du support et un traitement ultérieur adéquat. Ils sont complétés par des accessoires (joints, membranes…) afin de proposer des systèmes complets pour chaque type d’application :



Imperméabilisation en sous-sol de

parois moulées

murs & dalles béton

fosses d’ascenseurs

Réparation du béton

poutres, gradins

réservoirs, bassins

canalisations

Colmatage de fuites



Traitement de joints

La gamme VANDEX se caractérise par :

sa compatibilité avec le béton

son application sur béton humide

sa perméabilité à la vapeur d’eau

son imperméabilité en présence de pression ou de contre-pression d’eau

son très bon rapport qualité-prix

VANDEX propose à ses clients des formations théoriques et pratiques, maîtriser la mise en œuvre professionnelle de ses systèmes.

Gros plan sur VANDEX SUPER

VANDEX SUPER est un produit d’imperméabilisation, qui assure la protection du béton en profondeur, et lui permet de résister à l’humidité et aux pressions & contre-pressions d’eau, dans de nombreux types d’ouvrages enterrés en béton, fondations, dalles, barrages…



À base de ciment additivé d’agents chimiques actifs, VANDEX SUPER s’applique par saupoudrage, ou par projection ou encore à la brosse sur la surface du béton, à raison de 1,2-1,5 kg/m².

Il présente une microstructure très dense avec une porosité nettement inférieure à celle du béton, ce qui lui permet de réduire la perméabilité à l’eau à partir de la surface. Dans le même temps, le composant chimique clé de VANDEX SUPER, s’infiltre dans le béton, et modifie le pH et la composition chimique de la solution interstitielle. Cela déclenche une réaction avec les produits d’hydratation existants dans le béton, qui produit une formation de cristaux, qui viennent combler les pores du béton, pour empêcher la perméation de l’eau.

Image 1 (à gauche) : Sans traitement. Mur en béton exposé à l‘eau. L’eau a pénétré dans les capillarités du béton. Effet à long terme : fuites, béton endommagé



Image 2 (au milieu) : Après le traitement Vandex. Le produit Vandex a réagi chimiquement avec la chaux libre et l‘humidité. Il a pénétré dans le béton en formant des complexes chimiques qui rétrécissent considérablement les capillaires.



Image 3 (à droite) : Le béton est maintenant imperméable mais laisse toujours passer la vapeur d‘eau. Les complexes chimiques Vandex restent dans le béton, prêts à se réactiver au contact de l‘eau.

