HIMACS - Solid Surface : collection Gravilla - Gravilla Millstone

La collection Gravilla suit la tendance du veiné esthétique d'Aurora & Marmo combinée à une inspiration de particules de granit avec ses veines plus courtes à l’effet d'écailles.

Gravilla Millstone allie une texture de couleur neutre à des teintes grises peu chromatiques, pour un aspect léger et lumineux, idéal pour les espaces manquant de lumière naturelle ou pour rehausser une palette plus sombre. Il convient particulièrement bien aux magasins et aux locaux professionnels grâce à son aspect frais et moderne qui confère une touche luxueuse à tout intérieur.

Matériaux (détail) :