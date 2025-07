Hardie® VL Plank - Bardage à emboîtement pour façade ventilée

Le bardage Hardie® VL Plank est la solution idéale pour offrir aux façades une finition élégante, durable et performante, tout en simplifiant la mise en œuvre grâce à son système d’emboîtement unique. En fibre-ciment, ce produit associe résistance exceptionnelle aux intempéries, durabilité et esthétisme durable.

Le profil en « V » qui permet l’emboîtement du Hardie® VL Plank facilite une pose rapide, précise et sans fixation visible. Son rendu contemporain et ses lignes nettes conviennent aussi bien aux projets de rénovation qu’aux constructions neuves, pour des maisons individuelles, des logements collectifs ou des bâtiments tertiaires.

Grâce à ses couleurs vibrantes issue de la Technologie ColourPlus™, le Hardie® VL Plank bénéficie d’une finition uniforme et durable dans le temps. En effet, cette peinture garantit une excellente tenue des couleurs, une protection renforcée contre les UV, et ne nécessite pas d’entretien.

Disponible dans un panel de huit teintes modernes et naturelles, le bardage Hardie® VL Plank permet de laisser libre cours à sa créativité pour chaque projet, tout en assurant une robustesse à toute épreuve : résistance aux intempéries, au gel, au feu (classement A2-s1, d0), aux nuisibles et aux chocs.

Le produit est conforme aux exigences des DTU et aux normes en vigueur pour les façades ventilées. Léger, pratique à manipuler, il se coupe et se fixe facilement avec des outils standards (scie circulaire, lame diamant, cloueur, etc.), réduisant ainsi le temps de pose sur chantier (au moins 20% plus rapide que des solutions concurrentes).