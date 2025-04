GLOBAL INGENIERIE : l'assurance des maîtres d'œuvre

GLOBAL INGÉNIERIE, l’assurance des maîtres d’œuvre et ingénieurs du BTP

Notre solution, issue de plus de 160 années d’expérience dans l’assurance construction couvre l’ensemble des responsabilités que vous encourez en un seul et même contrat. Conçue pour répondre aux exigences des maîtres d’œuvre, ingénieurs et autres professionnels de la conception, elle intègre les garanties essentielles pour sécuriser votre activité tout en s’adaptant aux spécificités de votre métier.

Une protection optimale

Le contrat GLOBAL INGÉNIERIE propose une couverture complète des responsabilités civiles professionnelles, protégeant votre entreprise en cas de sinistre lié à votre activité.

Les garanties indispensables sont incluses afin de préserver la continuité de vos projets, quelle que soit leur nature.

Le contrat GLOBAL INGÉNIERIE va au-delà des obligations d’assurance de votre entreprise. Il intègre des garanties clés pour faire face à toute situation, telles que : les conséquences financières d’une faute inexcusable, la protection juridique, et bien d’autres garanties essentielles à votre sérénité.

Il s’agit d’un contrat "tous fondements juridiques" : votre responsabilité est garantie, quel que soit le fondement invoqué en cas de sinistre.

Une adéquation parfaite aux métiers de l’ingénierie

Grâce à un contrat unique, GLOBAL INGÉNIERIE couvre l’ensemble des missions exercées par les professionnels de la maîtrise d’œuvre : de la phase de conception à celle d’exécution, en passant par les prestations complémentaires telles que l’OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) ou la coordination sécurité et protection de la santé.

Le contrat GLOBAL INGENIERIE couvre des missions ayant connu des évolutions ces dernières années, comme la délivrance de l’attestation d’effet équivalent ou encore le diagnostic produit, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments.

