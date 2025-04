Easyzone 25 : qualité de l’air, régulation par zone et connectivité

S’adapte aussi bien aux projets de construction neuve qu’à ceux de rénovation, dans les secteurs résidentiels comme tertiaire.

Compatible avec plus de 180 marques de CVC et plus 40 possibilités d'intégration.

Compatible avec les unités gainable détente directe /DRV, ventilo convecteur, PAC air eau, plancher chauffants et radiateurs.