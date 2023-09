Intégrer le coût global dans un projet de construction - ENV38

Catégorie : Formation continue

L’identification et l’évaluation des coûts d’une opération immobilière sur le cycle de vie, selon les différents scénarii, est un élément fondamental de la comparaison entre différentes solutions de conception et de construction.



Cette comparaison objective nécessite un recensement et une prise en compte de l’ensemble des postes de dépense et de gain, alors que ceux-ci ne sont pas systématiquement évalués lors d’un projet.



Le coût global, enjeux de développement durable, est un outil d’aide au choix d’un projet par rapport à un autre, ou d’un élément ou d’un équipement par rapport à un autre, dans le respect de l’ensemble des interactions financières, gains ou pertes.



Objectifs :

Connaître et mesurer les enjeux et les limites des différentes approches en coût global.

Acquérir une méthodologie de raisonnement en coût global, dans le cadre d’une démarche environnementale, aux différentes phases d’un projet de construction ou de rénovation.

Comprendre les budgets d’exploitation, de maintenance et de fonctionnement ainsi que leur impact sur le coût global.

Mettre en place un plan pluriannuel de 5 à 20 ans, à travers une approche en coûts différés.

Diplôme préparé : Autre Thème : Aspects économiques et juridiques Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Connaître les installations objet des contrats de chauffage, ventilation, climatisation ou avoir suivi le stage « Panorama de la thermique des bâtiments : équipements, enveloppe » (ENR17) Avoir une expérience du droit des contrats. Publics ciblés : Maîtres d'ouvrage publics et privés : Gestionnaires de patrimoine immobilier - Exploitants : Facilities managers - Responsables de maintenance - Responsables HSE - Directeurs techniques - Directeurs immobilier - Maîtres d'œuvre

Programme :

