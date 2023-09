On entend souvent que la rénovation énergétique du logement se fait au cas par cas. Mais n’y a-t-il pas des cas de chantier types ? C’est le sujet d’expérimentation du projet Restore, lancé dans le cadre du programme Profeel. Aux Renodays, le CSTB, partenaire de Profeel, est revenu sur ses derniers projets, visant à concevoir des offres standardisées de travaux, de manière à les massifier.

On le découvrait en février dernier : le projet Rénostandard, inscrit dans le programme Profeel, a été prolongé et rebaptisé Restore. Pour rappel, le projet vise à trouver des solutions de rénovation énergétique facilement replicables pour les maisons individuelles, en se basant sur des typologies de maisons individuelles très répandues en France.

« Le secteur de la rénovation est un secteur assez diffus, avec beaucoup de petites entreprises aujourd'hui assez peu intégrées, qui ont besoin de travailler ensemble et faire des projets industriels, donc réduire les temps de conception », contextualise Olivier Greslou, responsable Stratégie Recherche de la division Réhabilitation et Gestion de Parc au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), partenaire du programme Profeel.

« Si on est capables de concevoir des projets de rénovation sur un exemplaire d'une maison très répandue, ça aidera d'autres professionnels pour s’en inspirer, pour proposer des projets globaux aux particuliers, qu’on pourra massifier, répliquer à grande échelle sur cet ensemble de maisons en France », défend l’expert à l’occasion d’une masterclass intitulée « Pour une rénovation globale et performante de la maison individuelle », organisée durant le salon Renodays.

Des « chantiers-tests » menés sur différents territoires de France

Restore poursuit donc une logique d’expérimentation, « avec des chantiers-tests » menés sur différents territoires de France métropolitaine.

« On a sélectionné un certain nombre de projets qu'on avait conçus avec des partenaires et des collectivités locales : sur Lille, Strasbourg, la région Normandie. On va réaliser à partir de la fin de l’année, une dizaine de projets, de pré-projets qu’on avait conçus avec Renostandard », expose Olivier Greslou.

Des chantiers qui vont être qualifiées « sur tout le long, avec des protocoles ». Le tout dans l’idée d’affirmer la performance de l’enveloppe, la qualité sanitaire du bâtiment et ainsi « mettre en place un suivi complet et détaillé, avant, pendant, et après rénovation, pour savoir si ce projet innovant sur le papier tient vraiment ses promesse ».

« On diffusera ces informations en 2024-2025, lors de la suite du projet », annonce l’expert du CSTB.

L’AMI Profeel Restore lancée à la rentrée

Les Renodays ont été également pour Profeel l’occasion de mettre en avant un appel à manifestation d’intérêt (AMI), lancé ce jeudi 7 septembre, dans le cadre de Restore.

Il s’adresse aux différents acteurs intéressés par la rénovation. Ces derniers auront, jusqu’au 9 octobre 2023 à minuit, pour déposer leur candidature.

Candidature qui devra comprendre un projet choisi parmi deux axes. Soit la rénovation par étapes en une offre unique et clés en main « simplifiant la démarche pour les propriétaires, tout en garantissant des résultats performants à chaque étape et au final » lit-on sur le site du CSTB. De l’autre, la rénovation globale, avec des propositions d’« approches intégrées de rénovation, incluant l'ensemble des éléments clés : isolation de l'enveloppe, chauffage, ventilation, production d'énergie renouvelable, etc. »

Les impératifs de la candidature sont multiples. On doit y trouver « un projet global pour le ménage afin d’améliorer le confort et la qualité d’usage du logement. Des innovations, lorsque c'est pertinent. Un chiffrage du projet, une optimisation des coûts parce qu'on veut des projets dans une limite, si c’est possible, de 80 000 € pour le ménage. Puis une stratégie de financement du reste à charge », évoque notamment Olivier Greslou. À cela peuvent s’ajouter des solutions de préfabrication pour simplifier et réduire les délais des chantiers, pour améliorer le confort d’été, de low tech pour « efficacité et une robustesse optimales » ou prenant en compte la densification.

« On poursuit encore une fois la démarche de Rénostandard, avec des financements plus importants, un accompagnement technique plus important et une ambition décuplée », commente le responsable Stratégie Recherche du CSTB. « On est conscient que c’est un ensemble de critères assez ambitieux. Mais c’est une démarche qui vise à doper l’offre technique qu’on pourra évidemment adapter au cas par cas. Mais en France, il faut proposer ces offres pour les particuliers, afin de faciliter le développement de la rénovation performante et ne pas devoir reconcevoir un projet de A à Z », soutient-il.

D’autant qu’à la clé, les lauréats de l’AMI bénéficieront d’un an d'accompagnement technique par le CSTB et un cofinancement pouvant aller jusqu'à 200 000 euros. Les lauréats seront notifiés le 20 octobre 2023. Avant cela, les candidats pourront s’informer via un webinar le 22 septembre.

Pour suivre sur le webinar, cliquez sur ce lien Teams. Pour participer à l’AMI Profeel Restore, rendez-vous sur cette page du CSTB.

Virginie Kroun

Photo de Une : V.K