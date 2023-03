Rénovation énergétique : la méthode QSE se développe

Lancé en 2019 dans le cadre du programme PROFEEL et porté par le CSTB, le projet Qualité sanitaire et énergétique des rénovations (QSE) a donné naissance à une méthode éponyme. Celle-ci évalue la performance globale des bâtiments, avant et/ou après des travaux de rénovation énergétique.

Performance elle-même définie à travers trois indices : qualité de l’air intérieur (QAI) - concentrations en CO2, polluants (PM2.5, formaldéhyde…), excès d’humidité -, confort - thermique, acoustique, visuel, olfactif - ainsi qu’énergie - consommation, etc. Pour l’heure, la méthode QSE a déjà permis d’évaluer l’impact des travaux de rénovation énergétique sur la performance globale de 29 logements, et celle en régime établi de 20 bâtiments, rénovés depuis 1 à 3 ans.

Couvrant à la fois les critères d’énergie, de santé et de confort, la méthode QSE s’applique aussi bien sur les habitats, les établissements scolaires, que les bureaux.

Afin d’aller plus loin dans la démarche, PROFEEL lance le programme QUARTET, « un projet ambitieux qui va nous permettre d’enrichir les travaux déjà réalisés dans le cadre du projet QSE grâce à de nouveaux retours d’expérience sur le terrain. Nous souhaitons qu’elle puisse encourager les gestionnaires de bâtiments et parcs à engager de manière massive des travaux de rénovation énergétique », expose indique Driss Samir, directeur de la direction Santé-Confort du CSTB.

Cinq opérateurs volontaires recherchés

Plus précisément, QUARTET tend à former les futurs utilisateurs de la méthode (gestionnaires de parcs, collectivités, bailleurs sociaux, bureaux d’études, maîtres d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage).

Les acteurs concernés doivent assimiler les moyens d’enquête « in situ » - sur une durée variable selon la typologie de bâtiment -, l’installation d’appareils de mesure et de systèmes de prélèvement, et la réalisation de collectes de données, tant sur la qualité de l’air intérieur, le confort d’ambiance et la consommation d’énergie.

Le programme QUARTET recherche dès maintenant cinq opérateurs volontaires, qui seraient formés gratuitement et recevraient des kits QSE (protocoles et appareils de mesure). Les potentiels participants doivent avoir un ou des projets de rénovation énergétique - à venir ou réalisés depuis 1 à 3 ans - pour des bâtiments à usage d’habitation, de bureaux ou des écoles (primaires ou élémentaires).

Autre ambition du programme QUARTET : mener des expérimentations sur une vingtaine de bâtiments à usage de bureaux, situés obligatoirement dans les régions d’intervention des partenaires chargés des enquêtes (ATMO Grand Est, CSTB, ISPIRA, MEDIECO et TIPEE). Ils doivent être aussi concernés par un chantier de rénovation énergétique globale, et permettre la réalisation d’enquêtes « avant travaux », d’ici juin 2023, et « après travaux » d’ici juin 2024. Les données de consommations un an avant et un an après la rénovation devront être transmis. Trois espaces au sein de chaque bâtiment seront ainsi analysés.

Par cette double démarche, le programme QUARTET tend à créer un centre de ressources et faire évoluer la méthode QSE vers une version 2.0, d’ici fin 2024. Ce déploiement « permettra également, grâce aux données collectées, le calcul automatique de l’indicateur de performance globale et la comparaison de la performance des bâtiments entre eux. Les données collectées par les utilisateurs de la méthode seront préalablement anonymisées avant d’être capitalisées dans une base de données », détaille PROFEEL.

Pour en savoir plus sur le programme QUARTET et sa documentation, rendez-vous sur une page dédiée du site de PROFEEL.

Virginie Kroun