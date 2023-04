Circularité des produits du bâtiment : le CSTB lance « Ecoscale »

Dans un contexte de mise en place de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour les Produits et Matériaux de la Construction et du Bâtiment (PMCB), le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) lance un nouvel outil : l’« Ecoscale », permettant de noter les produits et équipements du bâtiment selon quatre indicateurs de circularité : les matières recyclées et renouvelables, la démontabilité, la réemployabilité, et la recyclabilité, afin de mieux cerner l’intégralité de leur cycle de vie.

L’objectif : valoriser les produits recyclés et recyclables, limitant la ponction des ressources et les émissions de gaz à effet de serre.

Concrètement, l’outil évalue la quantité de matière recyclée et renouvelable dans le produit, mais aussi la capacité du produit à être démonté, réemployé et recyclé. À l’issue de l’évaluation, le produit obtient une note de A à E pour chacun des quatre indicateurs.

L'Ecoscale en pratique. Source : CSTB

Un outil d’évaluation complémentaire à la base INIES

Pour pouvoir être notés, le CSTB précise que les produits et équipements devront au préalable disposer d’une FDES ou d’une PEP dans la base INIES. Les résultats obtenus sont ensuite intégrés dans la base de données « Ecoscale », et accessibles sur le produit via un QR Code.

Pour les industriels du bâtiment, ce nouvel outil permettra de valoriser leur démarche d’éco-conception et d’objectiver les performances de leurs produits. Pour les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, et prescripteurs, il pourra les aider à faire des choix plus éclairés.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock