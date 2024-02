Programme socle : la Transition énergétique par la rénovation performante du bâtiment

Cette formation est à destination des vendeurs, attachés commerciaux, chefs d’agence, directeurs commerciaux, chefs de marchés, alternants... qui souhaitent :

Comprendre les enjeux fondamentaux de la transition écologique dans le domaine de la rénovation performante.

Identifier les projets de rénovation performante potentiels, qui se réalisent en une ou plusieurs étapes, pour les clients particuliers, en mettant l'accent sur l'accompagnement de la transition écologique du bâtiment.

Explorer des outils pour guider les ménages vers des démarches de rénovation performante, notamment en lien avec les certifications RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) et les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE).

Se positionner sur un marché émergent et porteur en lien avec la performance énergétique, la performance thermique, et l'adaptation de l'activité en raison de la transition écologique et/ou énergétique (précarité énergétique, changement climatique, emplois locaux…)

Intégrer les notions liées à l'épuisement des ressources, la protection de l'environnement, et les conséquences du réchauffement climatique dans les pratiques professionnelles.

Cette formation favorise l'échange de pratiques, l'expertise collective, et les retours d'expérience. Elle intègre des apports d'outils et de connaissances techniques à travers des études de cas, ainsi que des activités individuelles et de groupe.

Les intervenants sont des formateurs accompagnateurs experts formés à la méthodologie Dorémi. Architectes, ingénieurs-conseils, techniciens en bureau d’études ou encore artisans intervenants sur des chantiers de rénovation performante. Ces intervenants ont été sélectionnés sur critères pédagogiques et sur la base de leur expérience. Ils ont une expertise technique et d’accompagnement des changements de pratiques.

Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation.