Dès ce 15 juillet, les voies réservées aux personnes accréditées durant les Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été activées. Le passage de la flamme olympique pourra également impacter la circulation à Paris et dans des villes franciliennes. Le point sur les restrictions et les précautions à prendre.

Sur les axes routiers entourant la capitale, 185 kilomètres de voies sont réservées aux Jeux Olympiques. L’activation court du 15 juillet au 13 août, à la fin des JO. Elle reprendra autour de fin août pour la période des Jeux paralympiques, jusqu’au 11 septembre pour la plupart.

Carte des axes routiers comprenant les voies réservées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 - Crédit : anticiperlesjeux.gouv.fr

Qui peut circuler sur les voies spéciale JO ?

Seules pourront y circuler les personnes accréditées par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. C’est-à-dire : les athlètes et leurs équipes, les officiels, les arbitres mais également les taxis, les transports en commun et les véhicules de secours et de sécurité. Sans compter les journalistes venus couvrir l’événement.

Les professionnels du bâtiment ne sont pas inclus. Les vélos, trottinettes et VTC auront interdiction d’emprunter ces voies, sous peine d’une amende de 135 euros.

Les véhicules accrédités seront identifiables grâce à des macarons et des badges à l'avant et l'arrière du véhicule, tandis que leurs plaques d'immatriculation doivent être enregistrées auprès de la préfecture. La Préfecture de police effectuera, via un réseau de caméras et d'agents, le contrôle de véhicules.

Les voies olympiques seront reconnaissables par un marquage au sol blanc indiquant « Paris 2024 », ou par des panneaux verticaux jaunes ou bleus avec la même mention ou le logo des Jeux.

Un réseau des voies olympiques de l’ouest à l’est-parisien

Le gouvernement a dressé une liste des routes concernées par le déploiement des voies, dans le tableau ci-dessous :

Liste des axes routiers comprenant une voie spéciale JO - Source : anticiperlesjeux.gouv.fr

Dans le détail, l'A1 entre Roissy Charles de Gaulle et la Porte de la Chapelle comprend une voie pour permettre l'entrée et la sortie du Village olympique.

Pareil sur l’A4, à l’est-parisien, entre porte de Bercy et Collégien, pour faciliter la circulation au niveau du stade nautique de Vaires-sur-Marne, accueillant les épreuves de canoë-kayak et d'aviron.

Dans l’ouest-parisien, une voie de l'A13 sera interdite à la circulation entre Saint-Cloud et Rocquencourt, et sur l'A12, en vue des épreuves de BMX et de vélo accueillis à Saint-Quentin-en-Yvelines et de sports équestres à Versailles.

Une voie spéciale JO s’étendra également sur le boulevard périphérique, la Porte de Vanves à la Porte de Bercy, en passant par le nord. Le boulevard circulaire autour de la Défense et Paris intra-muros auront aussi le droit leur voie réservée.

Les voies olympiques devraient être reconverties après les Jeux pour le covoiturage.



Les périmètres de circulation autour de tous les sites olympiques délimités

Pour plus d’informations sur le trafic, les usagers peuvent se renseigner sur l'application de la Dirif "Sytadin", la radio trafic 107.7 FM ou sur les panneaux lumineux des autoroutes.

La Préfecture de police a affiché sur son site toutes les zones de circulations restreintes : rouges, bleues ou grises, pour l’ensemble des sites olympiques en banlieue francilienne. Une carte interactive listant ces périmètres a été également mise à disposition sur le site anticiperlesjeux.gouv.fr.

Tableau récapitulatif sur les périmètres délimités durant les JO de Paris 2024 - Source : pass-jeux.gouv.fr

Comme nous l'avions évoqué dans notre magazine dédié aux Jeux olympiques, si les zones bleues sont plus souples en termes d’accès, les rouges et grises limitent davantage la circulation.

Conditions d'accès aux véhicules de chantier sur l'ensemble des zones rouges et grises durant les JO de Paris 2024 - Source : prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

Des dérogations selon l’urgence des travaux sont possibles, à condition que les professionnels du bâtiment présentent un Pass Jeux, qu’il est possible de demander sur ce lien.

Des impacts à prévoir avec le passage de la flamme olympique

À savoir également que la circulation motorisée peut être perturbée sur les points de passage de la flamme olympique. Dans la capitale, par exemple, le trafic est bloqué dans le deux sens de circulation les parcours, chacun dessinés pour le 14 et le 15 juillet.

Parcours de la flamme olympique entre le 14 et le 15 juillet - Source : masecurite.interieur.gouv.fr

Après un saut en région picarde, la flamme reprendra son cheminement en région parisienne dans les villes et aux dates suivantes :

Dates et lieux du passage de la flamme olympique en région parisienne - Source : anticiperlesjeux.gouv.fr

Il convient de vérifier, auprès des territoires traversés par la flamme, les restrictions appliquées dans chacune des communes. En règle générale, les parcours sont bloqués 30 minutes avant, puis entre 15 et 30 minutes après le passage de la flamme.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock