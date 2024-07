Un CA toujours en baisse pour Nexity, qui vend une de ses filiales

Le groupe Nexity fait toujours face à des turbulences. Après avoir annoncé la suppression de 502 postes en avril dernier, il enregistre un chiffre d’affaires en baisse de 18 % au premier semestre, et annonce vendre l’une de ses filiales.

Toujours en difficulté, le groupe Nexity a enregistré une baisse de 18 % de son chiffre d’affaires au premier semestre 2024, à 1,68 milliard d’euros.

Ce mauvais bilan s’explique notamment par la crise de l’immobilier neuf, avec des permis de construire et mises en chantier au plus bas. Au premier semestre 2024, sa branche dédiée à la promotion immobilière a recensé 5 060 réservations, soit -17 % par rapport à un an plus tôt.

Des ventes de filiales pour réduire son endettement

Lors de l’annonce de ses résultats, le groupe en a profité pour annoncer la future vente de sa branche dédiée à la gestion d’immobilier d’entreprise.

Nexity est en effet entré en négociations exclusives avec Crédit Agricole Immobilier pour lui céder « Nexity Property Management », sa filiale spécialisée dans la gestion d’immobilier d’entreprise.

Avec cette acquisition, Crédit Agricole Immobilier ambitionne de devenir « le premier acteur du property management institutionnel en France en chiffre d’affaires ».

Se recentrer sur la « regénération urbaine »

Pour Nexity, cette vente lui permettra d’accélérer son désendettement, et se recentrer sur sa filiale « Nexity Héritage », spécialisée dans la « regénération urbaine », c’est-à-dire la construction sur l’existant et la réhabilitation, répondant ainsi à l’objectif du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols.

Début avril, le groupe avait déjà cédé sa filiale Nexity Services au fonds d’investissement Bridgepoint.

Cette vente lui a permis de réduire sa dette de 776 à 579 millions d’euros. Pour rappel, le groupe s’est engagé à réduire sa dette nette à moins de 500 millions d’euros d’ici 2025.

« Nous mettons en œuvre notre feuille de route volontariste : recentrage de nos activités, activation de tous les leviers de désendettement, redimensionnement de la base de coûts, et enfin, adaptation de l’offre ancienne et recalibrage de la nouvelle offre aux conditions de marché », a commenté Valérie Bédague, PDG de Nexity.

Il y a trois mois, le groupe avait également annoncé un plan social visant la suppression de 502 emplois.

Claire Lemonnier

