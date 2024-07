Liv-Sonia Pirodon prend la présidence de la Capeb Rhône et Grand Lyon

Stéphane Labrosse est sur le point de quitter son poste de président de la Capeb Rhône et Grand Lyon. Une élection anticipée s’est tenue récemment pour savoir qui prendra la suite, et c’est Liv-Sonia Pirodon qui a été élue.

Stéphane Labrosse annonçait le 14 juin dernier, lors de l’assemblée générale annuelle, quitter la présidence de la Capeb Rhône et Grand Lyon pour se recentrer sur son activité et son entreprise.

Près d’un mois après cette annonce, l’élection anticipée d’une nouvelle présidence s’est tenue à Lyon. Au sortir de cette élection, c’est Liv-Sonia Pirodon, précédente première vice-présidente de M. Labrosse, qui a été élue et entame par la même occasion un mandat d’un an.

Faire de la Capeb un accompagnant indispensable aux artisans

La nouvelle femme forte de la Capeb Rhône et Grand Lyon entend positionner la Confédération de l’Artisant et des Petites Entreprises du Bâtiment comme un accompagnement indispensable des artisans dans leur quotidien. Son objectif est de porter haut leurs voix auprès des acteurs politiques locaux. Elle poursuivra de fait la transformation de la Capeb, afin qu’elle réponde aux mieux aux évolutions et innovations auxquelles les artisans vont devoir s’adapter.

« En parallèle de ma carrière professionnelle, je me suis engagée à la Capeb dès 2012. D’abord en tant qu’adhérente, puis élue au conseil d’administration depuis 2019. J’ai ensuite été vice-présidente à partir de février 2023. Selon moi, la Capeb est un moyen de rencontrer d’autres adhérents, d’échanger avec des artisans qui rencontrent des soucis identiques aux nôtres. C’est le petit truc en plus pour des chefs d’entreprises qui se sentent parfois seuls dans leur quotidien », déclare Mme Pirodon.

Elle sera épaulée dans sa mission par le nouveau bureau composé de : Michael Colomb, 1er vice-président, Didier Delzanni, 2ème vice-président, Yves Roubi, 3ème vice-président, Francis Goncalves, secrétaire, Jean-François Ozanne, secrétaire adjoint, Philippe Deschamps, trésorier et Jacky Strady, trésorier adjoint.

Ce nouveau mandat appuiera les changements engagés ces derniers mois afin que la Capeb Rhône et Grand Lyon gagne en agilité et en réactivité, pour répondre toujours mieux aux attentes de ses adhérents.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Capeb Rhône et Grand Lyon