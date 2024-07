Le président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), Pascal Boulanger, appelle les députés de la nouvelle Assemblée nationale et le prochain gouvernement à se saisir immédiatement de la question du logement. Selon lui, la situation actuelle exige des mesures rapides et efficaces.

La nouvelle Assemblée nationale, élue ce dimanche 7 juillet, présente une configuration inédite : aucun parti politique n'a obtenu de majorité absolue. Ce contexte politique flou augmente la responsabilité des nouveaux députés, qui devront rapidement s'accorder sur des solutions pour résoudre la crise du logement.

Pascal Boulanger, président de la Fédération des Promoteurs Immobilier (FPI) a adressé ses félicitations aux députés élus et réélus, mais souligne néanmoins l'ampleur des responsabilités qui les attendent dans les prochains mois.

Des mesures pour relancer l'« acte de construire »

Pascal Boulanger insiste sur l'urgence d'agir face à plusieurs problèmes critiques. Chaque mois sans action voit de nombreux emplois disparaître dans le secteur de l'immobilier neuf et du bâtiment. La prévision est alarmante : 300 000 emplois pourraient être supprimés entre 2024 et 2025. « Comme l'année précédente, les étudiants peineront à trouver un logement », déplore-t-il. Environ 20 % d'entre eux renonceraient à leurs études faute de logement disponible.

La pénurie de nouveaux logements complique également le recrutement au sein des entreprises, limitant leur croissance et leur efficacité. « Chaque départ dans le secteur de la promotion immobilière entraîne une perte de savoir-faire et de compétences », ajoute-t-il.

Pascal Boulanger propose ainsi plusieurs solutions déjà connues et « potentiellement bénéfiques, sans coût pour l'État », indique ce dernier. Il suggère d'orienter une partie de la TVA immobilière vers les communes qui construisent au-delà d'un certain seuil. Il propose également de permettre une exonération partielle des droits de succession lors de la première transmission gratuite d'un logement neuf acquis en VEFA (Vente en l'État Futur d'Achèvement) sur une période courte.

Par ailleurs, il recommande de donner aux particuliers les mêmes conditions d'investissement dans le logement locatif intermédiaire que celles des investisseurs institutionnels. Enfin, il prône la mise en œuvre de prêts immobiliers innovants, comme le prêt hybride, avec lequel 20 % du montant est remboursé in fine.

Pascal Boulanger souhaite rencontrer les nouveaux parlementaires et le gouvernement dès leur prise de fonction pour discuter de ces solutions et de leur mise en œuvre. Il insiste sur l'importance de « ne pas perdre de temps », et conclut en rappelant l'importance de ces mesures pour relancer l'acte de construire, et « surtout répondre aux besoins urgents des citoyens en matière de logement ».

Marie Gérald

Photo de Une : Pascal Boulanger