Le ministère de la Transition écologique dévoile les chiffres de la construction de logements à fin mars. Sans surprise, le contexte reste morose, avec -19,8 % de permis de construire sur 12 mois, et même -23,8 % pour les mises en chantier.

Pas d’amélioration en vue pour les chiffres de la construction de logements à fin mars. Sur les 12 derniers mois, les permis de construire ont baissé de 19,8 % par rapport aux 12 mois précédents, pour un total de 358 600 logements autorisés.

Dans le détail, les logements individuels purs ont le plus pâti de cette baisse, avec -25 %, suivis par les logements collectifs ordinaires (-20,6 %), les logements individuels groupés (-15,8 %), et les logements en résidence (-8,8 %).

D’un point de vue régional, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Île-de-France souffrent le plus, avec respectivement -28,8 % et -26,1 %. À l’inverse, les Hauts-de-France et la Bretagne s’en sortent mieux, avec -4,8 % et -8,7 %.

Sur la même période, les mises en chantier ont chuté de 23,8 %, pour un total de 283 200 logements commencés. Les logements individuels purs enregistrent notamment -33,3 %, suivis par les logements collectifs ordinaires (-22,8 %), les logements individuels groupés (-11,2 %), et les logements en résidence (-3,2 %).

Crise de la construction : de nombreux emplois menacés

Résultat : de nombreux promoteurs et professionnels du bâtiment commencent à souffrir sérieusement de cette crise de la construction neuve. C’est notamment le cas de Nexity, qui annonce un plan social, visant à supprimer plus de 500 emplois, ou de Bouygues Immobilier, avec 225 emplois concernés.

Au premier trimestre 2024, le nombre de défaillances se révèle également élevé pour les secteurs de la construction, du bâtiment et de l’immobilier.

Pour rappel, en décembre dernier, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) craignait la destruction de 90 000 emplois d’ici fin 2024, et de150 000 emplois d’ici 2025.

Si les taux d’intérêts des crédits immobiliers commencent tout juste à baisser, les projets immobiliers des Français ont subi un coup d’arrêt ces derniers mois, et ce d’autant plus avec la période d’inflation et la hausse des coûts de construction.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock